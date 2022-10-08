Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть сыр с плесенью

Диетолог Соломатина: сыр с плесенью нельзя есть детям и беременным женщинам

09 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Сыр с плесенью нельзя употреблять детям, считает Елена Соломатина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сыр с плесенью нельзя употреблять детям, беременным женщинам, людям, склонным к аллергиям и имеющим грибковые заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «С одной стороны, плесень считается благородной, она не оказывает какого-то вредного влияния на наш организм, но с другой, нужно помнить, что это грибок. Он похож на наш родной пенициллин и в небольшом количестве такой сыр полезен. Но это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных, кормящих женщин. Также сыр лучше не употреблять тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на любую плесень, у кого есть уже дисбиоз (нарушение микрофлоры, — прим. URA.RU), либо тем, кто страдает грибковыми заболеваниями, потому что в данном случае непонятно, как поведет себя организм», — объяснила Елена Соломатина. Диетолог посоветовала употреблять не более 50 гр сыра с плесенью. «Рекомендованная доза сыра не более 50 гр. То есть маленький кусочек, который съедается как деликатес, его даже желательно просто рассасывать с красным вином. В небольшом количестве плесень на сыре даже может подавить какие-то не совсем полезные бактерии в нашем организме», — подчеркнула Соломатина. При этом собеседник агентства добавила, что сыр с плесенью богат различными витаминами. «Сыр с плесенью, как и все сыры, полезен тем, что содержит достаточно много кальция. А это, как известно, и передача нервного импульса, и укрепление наших костей. Он содержит достаточное количество аминокислот, фосфора, витаминов группы А, которые укрепляют нашу слизистую, кожу, D, которого нам так не хватает, потому что не хватает солнца. Витамин D нам необходим для формирования иммунного ответа», — отметила она. День сыра с плесенью отмечается ежегодно 9 октября. Изготавливают его с помощью грибков пенициллинового ряда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сыр с плесенью нельзя употреблять детям, беременным женщинам, людям, склонным к аллергиям и имеющим грибковые заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «С одной стороны, плесень считается благородной, она не оказывает какого-то вредного влияния на наш организм, но с другой, нужно помнить, что это грибок. Он похож на наш родной пенициллин и в небольшом количестве такой сыр полезен. Но это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных, кормящих женщин. Также сыр лучше не употреблять тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на любую плесень, у кого есть уже дисбиоз (нарушение микрофлоры, — прим. URA.RU), либо тем, кто страдает грибковыми заболеваниями, потому что в данном случае непонятно, как поведет себя организм», — объяснила Елена Соломатина. Диетолог посоветовала употреблять не более 50 гр сыра с плесенью. «Рекомендованная доза сыра не более 50 гр. То есть маленький кусочек, который съедается как деликатес, его даже желательно просто рассасывать с красным вином. В небольшом количестве плесень на сыре даже может подавить какие-то не совсем полезные бактерии в нашем организме», — подчеркнула Соломатина. При этом собеседник агентства добавила, что сыр с плесенью богат различными витаминами. «Сыр с плесенью, как и все сыры, полезен тем, что содержит достаточно много кальция. А это, как известно, и передача нервного импульса, и укрепление наших костей. Он содержит достаточное количество аминокислот, фосфора, витаминов группы А, которые укрепляют нашу слизистую, кожу, D, которого нам так не хватает, потому что не хватает солнца. Витамин D нам необходим для формирования иммунного ответа», — отметила она. День сыра с плесенью отмечается ежегодно 9 октября. Изготавливают его с помощью грибков пенициллинового ряда.