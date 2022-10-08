В районе Крымского моста объявлен «желтый» уровень террористической опасности

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Глава Краснодарского края объявил «желтый» уровень террористической опасности Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

В Темрюкском районе Краснодарского края объявлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Буквально сейчас я подписал „желтый“ уровень террористической опасности в Темрюкском районе… Будут повышенные меры, в том числе и досмотра, и контрольно-пропускные мероприятия», — приводит слова Кондратьева «Интерфакс». Помимо этого, губернатор попросил водителей воздержаться от поездок в сторону Крыма в ближайшее время.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. По данным Следственного комитета РФ, при взрыве погибли три человека. По факту случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию, передает телеканал 360.

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В Темрюкском районе Краснодарского края объявлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Буквально сейчас я подписал „желтый“ уровень террористической опасности в Темрюкском районе… Будут повышенные меры, в том числе и досмотра, и контрольно-пропускные мероприятия», — приводит слова Кондратьева «Интерфакс». Помимо этого, губернатор попросил водителей воздержаться от поездок в сторону Крыма в ближайшее время. 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. По данным Следственного комитета РФ, при взрыве погибли три человека. По факту случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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