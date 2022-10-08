Вещи помогут мобилизованным сделать службу комфортнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Предприниматель из Миасса Челябинской области, желающий остаться неизвестным, отправил на передовую современные рации и другие необходимые для мобилизованных вещи. Также жители региона отправили вещи в госпиталь Белгорода и Елань. Об этом сообщили в соцсетях.

«Хорошие новости от наших парней на передовой. Бойцы 400-го полка нашей родной 90-й Чебаркульской танковой дивизии получили рации и другие необходимые вещи. Все это приобрел на личные средства Сергей из Миасса, который решил остаться для широкой аудитории неизвестным», — говорится в сообщении группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе также указано, что неравнодушные жители региона собрали и уже отправили личные вещи (футболки, трико, брюки, рубашки, кофты, куртки, носки) бойцам, которые находятся в госпиталя Белгорода. Они уже едут проверенным рейсом с дальнобойщиком. Кроме того, накануне активисты увезли собранные вещи мобилизованным в Елань.

«Рады вам сообщить, что вчера, 7 октября, мы ездили к нашим парням в Елань. Наши будущие защитники были рады, передали всем привет и большое спасибо! Дела у них хорошо, всю необходимую экипировку им выдали, с боевым настроем проходят подготовку», — говорится в другом сообщении группы.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Многие жители региона проявили инициативу и собирают мобилизованным посылки с необходимыми вещами.