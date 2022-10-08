08 октября 2022
07 октября 2022

В пермском зоопарке проводили бурых медведей. Видео

В зоопарке Перми четырех медведей отправили в спячку до весны
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, ступени
Посетители увидят медведей в пермском зоопарке весной Фото:

В зоопарке Перми проводили бурых медведей в зимнюю спячку. Теперь посетители смогут их увидеть только весной. Фото и видео, как медведей обильно кормят перед спячкой, поделились сотрудники пермского зоопарка в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«Проводили бурых медведей в зимнюю спячку и побаловали вкусными и красивыми блюдами. Обильно украшенные натюрморты из ягод и тыкв, начиненных сладким медом, долго без внимания не остались», — поделились сотрудники зоопарка в соцсети.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков звали проводить в спячку бурых медведей. В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи приготовили им «берлогу» из соломы.

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В зоопарке Перми проводили бурых медведей в зимнюю спячку. Теперь посетители смогут их увидеть только весной. Фото и видео, как медведей обильно кормят перед спячкой, поделились сотрудники пермского зоопарка в официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Проводили бурых медведей в зимнюю спячку и побаловали вкусными и красивыми блюдами. Обильно украшенные натюрморты из ягод и тыкв, начиненных сладким медом, долго без внимания не остались», — поделились сотрудники зоопарка в соцсети. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков звали проводить в спячку бурых медведей. В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи приготовили им «берлогу» из соломы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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