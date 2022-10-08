В пермском зоопарке проводили бурых медведей. Видео

В зоопарке Перми четырех медведей отправили в спячку до весны

09 октября 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Посетители увидят медведей в пермском зоопарке весной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В зоопарке Перми проводили бурых медведей в зимнюю спячку. Теперь посетители смогут их увидеть только весной. Фото и видео, как медведей обильно кормят перед спячкой, поделились сотрудники пермского зоопарка в официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Проводили бурых медведей в зимнюю спячку и побаловали вкусными и красивыми блюдами. Обильно украшенные натюрморты из ягод и тыкв, начиненных сладким медом, долго без внимания не остались», — поделились сотрудники зоопарка в соцсети. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков звали проводить в спячку бурых медведей. В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи приготовили им «берлогу» из соломы.

В зоопарке Перми проводили бурых медведей в зимнюю спячку. Теперь посетители смогут их увидеть только весной. Фото и видео, как медведей обильно кормят перед спячкой, поделились сотрудники пермского зоопарка в официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Проводили бурых медведей в зимнюю спячку и побаловали вкусными и красивыми блюдами. Обильно украшенные натюрморты из ягод и тыкв, начиненных сладким медом, долго без внимания не остались», — поделились сотрудники зоопарка в соцсети. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков звали проводить в спячку бурых медведей. В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи приготовили им «берлогу» из соломы.