В зоопарке Перми проводили бурых медведей в зимнюю спячку. Теперь посетители смогут их увидеть только весной. Фото и видео, как медведей обильно кормят перед спячкой, поделились сотрудники пермского зоопарка в официальной группе соцсети «ВКонтакте».
«Проводили бурых медведей в зимнюю спячку и побаловали вкусными и красивыми блюдами. Обильно украшенные натюрморты из ягод и тыкв, начиненных сладким медом, долго без внимания не остались», — поделились сотрудники зоопарка в соцсети.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков звали проводить в спячку бурых медведей. В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи приготовили им «берлогу» из соломы.
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