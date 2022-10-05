05 октября 2022

Пермяков зовут проводить в спячку бурых медведей

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Медведи в октябре готовятся к длительному сну Фото:

В пермском зоопарке 8 октября пройдут проводы бурых медведей в зимнюю спячку. Подробности сообщили в пресс-службе пермского зоопарка.

«В преддверии зимы медведей ждет угощение из меда. Субботняя трапеза завершит сезон показательных кормлений бурых медведей в 2022 году, после чего они отправятся в спячку», — указано в пресс-релизе.

В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи уже приготовили для них «берлогу»: сделали подушки из соломы, чтобы медведям было тепло.

Показательное кормление состоится 8 октября в 14.00 у вольеров бурых медведей. Также, в 13.00 в павильоне «Экзотические животные» пройдет игра для детей и взрослых на знание животного мира, в 15.00 — показательные кормления кошачьих.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском зоопарке проходят забеги тараканов. Тараканы могут бежать до 4 км/ч.

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В пермском зоопарке 8 октября пройдут проводы бурых медведей в зимнюю спячку. Подробности сообщили в пресс-службе пермского зоопарка. «В преддверии зимы медведей ждет угощение из меда. Субботняя трапеза завершит сезон показательных кормлений бурых медведей в 2022 году, после чего они отправятся в спячку», — указано в пресс-релизе. В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи уже приготовили для них «берлогу»: сделали подушки из соломы, чтобы медведям было тепло. Показательное кормление состоится 8 октября в 14.00 у вольеров бурых медведей. Также, в 13.00 в павильоне «Экзотические животные» пройдет игра для детей и взрослых на знание животного мира, в 15.00 — показательные кормления кошачьих. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском зоопарке проходят забеги тараканов. Тараканы могут бежать до 4 км/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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