Пермяков зовут проводить в спячку бурых медведей

Медведи в октябре готовятся к длительному сну Фото: pixabay.com

В пермском зоопарке 8 октября пройдут проводы бурых медведей в зимнюю спячку. Подробности сообщили в пресс-службе пермского зоопарка.

«В преддверии зимы медведей ждет угощение из меда. Субботняя трапеза завершит сезон показательных кормлений бурых медведей в 2022 году, после чего они отправятся в спячку», — указано в пресс-релизе.

В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя. Самец Тоша и три самки: Машка Белая, Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Зоологи уже приготовили для них «берлогу»: сделали подушки из соломы, чтобы медведям было тепло.

Показательное кормление состоится 8 октября в 14.00 у вольеров бурых медведей. Также, в 13.00 в павильоне «Экзотические животные» пройдет игра для детей и взрослых на знание животного мира, в 15.00 — показательные кормления кошачьих.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском зоопарке проходят забеги тараканов. Тараканы могут бежать до 4 км/ч.