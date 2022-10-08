Семьи мобилизованных курганцев нуждаются в газификации, ремонте кровли и закупке дров

Власти Кургана сформировали список нужд семей мобилизованных

09 октября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Семьи курганских мобилизованных нуждаются в ремонте кровли и газификации Фото: Анастасия Богданова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Управление социальной защиты Курганской области с главами муниципальных округов закончили формировать список потребностей семей мобилизованных. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. По его словам, власти уже начали отрабатывать проблемные вопросы. «В основе бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров. Работа проводится через органы местного самоуправления и отделы управления соцзащиты. Деньги выделяем», — отметил Шумков. Между тем, в Кургане продолжают собирать гуманитарную помощь мобилизованным жителям. Ранее URA.RU писало, что в Лебяжье 9 октября пройдет благотворительный концерт. Деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на приобретение аптечек и одежды мобилизованным. До этого агентство сообщало, что курганские казаки организовали пункт сбора гуманитарной помощи при конном лагере. Жители города могут принести термобелье от 48 размера, балаклавы, предметы личной гигиены (зубная паста, гель для душа, твердое мыло), носки, а также сухпайки и консервы по адресу: г. Курган, 6а микрорайон, д. 25. Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч человек.

Управление социальной защиты Курганской области с главами муниципальных округов закончили формировать список потребностей семей мобилизованных. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков. По его словам, власти уже начали отрабатывать проблемные вопросы. «В основе бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров. Работа проводится через органы местного самоуправления и отделы управления соцзащиты. Деньги выделяем», — отметил Шумков. Между тем, в Кургане продолжают собирать гуманитарную помощь мобилизованным жителям. Ранее URA.RU писало, что в Лебяжье 9 октября пройдет благотворительный концерт. Деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на приобретение аптечек и одежды мобилизованным. До этого агентство сообщало, что курганские казаки организовали пункт сбора гуманитарной помощи при конном лагере. Жители города могут принести термобелье от 48 размера, балаклавы, предметы личной гигиены (зубная паста, гель для душа, твердое мыло), носки, а также сухпайки и консервы по адресу: г. Курган, 6а микрорайон, д. 25. Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч человек.