Путин: Россия готова помочь беднейшим странам решить проблемы с продовольствием

09 октября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Агропромышленный комплекс РФ показывает достойные результаты, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия наращивает экспортные возможности и готова помочь беднейшим и развивающимся странам в преодолении продовольственных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «[Мы] наращиваем экспортные возможности, готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — заявил Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства также отметил, что РФ полностью обеспечивает внутренний рынок по необходимым видам продуктов и успешно решает вопросы продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который с каждым годом демонстрирует «достойные результаты». «Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства», — резюмировал Путин. Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В Италии заявили о «тайном триумфе» Путина над Западом, благодаря экспорту пшеницы.

Россия наращивает экспортные возможности и готова помочь беднейшим и развивающимся странам в преодолении продовольственных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «[Мы] наращиваем экспортные возможности, готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — заявил Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства также отметил, что РФ полностью обеспечивает внутренний рынок по необходимым видам продуктов и успешно решает вопросы продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который с каждым годом демонстрирует «достойные результаты». «Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства», — резюмировал Путин. Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В Италии заявили о «тайном триумфе» Путина над Западом, благодаря экспорту пшеницы.