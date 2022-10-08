08 октября 2022

Путин: Россия готова помочь беднейшим странам решить проблемы с продовольствием

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Агропромышленный комплекс РФ показывает достойные результаты, заявил Владимир Путин Фото:

Россия наращивает экспортные возможности и готова помочь беднейшим и развивающимся странам в преодолении продовольственных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«[Мы] наращиваем экспортные возможности, готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — заявил Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства также отметил, что РФ полностью обеспечивает внутренний рынок по необходимым видам продуктов и успешно решает вопросы продовольственной безопасности.

Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который с каждым годом демонстрирует «достойные результаты». «Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства», — резюмировал Путин.

Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В Италии заявили о «тайном триумфе» Путина над Западом, благодаря экспорту пшеницы.

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Россия наращивает экспортные возможности и готова помочь беднейшим и развивающимся странам в преодолении продовольственных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «[Мы] наращиваем экспортные возможности, готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — заявил Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства также отметил, что РФ полностью обеспечивает внутренний рынок по необходимым видам продуктов и успешно решает вопросы продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который с каждым годом демонстрирует «достойные результаты». «Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства», — резюмировал Путин. Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В Италии заявили о «тайном триумфе» Путина над Западом, благодаря экспорту пшеницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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