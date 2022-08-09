Bloomberg: Европу ждет голод из-за антироссийских санкций

В Европе ожидают голод из-за антироссийских санкций Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Европу ждет голод из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают в Bloomberg.

«Сельскохозяйственный сектор особенно сильно пострадал от повышения цен на энергоносители и других затрат, вызванных ситуацией на Украине и соответствующими санкциями», — заявила антимонопольный комиссар ЕС Маргрете Вестагер. Агентство уточняет, что в начале 2022 года мировые цены на продовольственные продукты достигли рекордного уровня, поскольку конфликт на Украине лишил мир основных продуктов, включая пшеницу и растительные масла. Все это закономерно может привести к голоду.

По словам агентства, в Банке Англии ожидают, что пик инфляции превысит 13% в этом году, треть британских домохозяйств будет тратить более 10% доходов на энергию. Рост цен на продукты приводит к росту продовольственной бедности.

В попытке избавиться от зависимости от поставок российского газа Европа стала отбирать топливо у развивающихся стран, провоцируя тем самым энергетический кризис. Жители Британии стали чаще отказываться от домашних животных из-за роста цен, пишет RT. Bloomberg также уличил страны Европы в тайной закупке российской нефти, сообщает телеканал 360.

Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления на Россию. Кроме того, в ЕС приняли решение о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. Все шаги со стороны европейских стран являются ответом на спецоперацию, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля.