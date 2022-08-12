Путин назвал новый приоритет для властей РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал новый приоритет для российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
С 7 по 14 августа 2022 в стране проходит Открытый чемпионат России по пахоте, который собрал лучших механизаторов и других специалистов сельскохозяйственной деятельности со всей России. С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин. Он поблагодарил всех участников и подчеркнул новый приоритет для властей РФ.
«Государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И конечно, наш безусловный приоритет — повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством», — сказал Владимир Путин.
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