Путин назвал новый приоритет для властей РФ

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Сельхоз
Новый приоритет для российских властей — повышение качества жизни на селе Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал новый приоритет для российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

С 7 по 14 августа 2022 в стране проходит Открытый чемпионат России по пахоте, который собрал лучших механизаторов и других специалистов сельскохозяйственной деятельности со всей России. С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин. Он поблагодарил всех участников и подчеркнул новый приоритет для властей РФ.

«Государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И конечно, наш безусловный приоритет — повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством», — сказал Владимир Путин.

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Президент РФ Владимир Путин назвал новый приоритет для российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. С 7 по 14 августа 2022 в стране проходит Открытый чемпионат России по пахоте, который собрал лучших механизаторов и других специалистов сельскохозяйственной деятельности со всей России. С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин. Он поблагодарил всех участников и подчеркнул новый приоритет для властей РФ. «Государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И конечно, наш безусловный приоритет — повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством», — сказал Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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