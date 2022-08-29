29 августа 2022

В Италии заявили о «тайном триумфе» Путина над Западом

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Благодаря Владимиру Путину, в России возродилось сельхоз производство, заявил Федерико Рампини Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент России Владимир Путин расчетливо одержал победу над Западом, благодаря экспорту пшеницы, который в этому году достигнет рекордного уровня. Такое мнение выразил итальянский журналист Федерико Рампини в статье для Corriere della Sera.

«Сообщая радостную новость о том, что цены на зерновые и другие сельхозпродукции наконец-то упали — я передал другую, еще более неудобную: в России сельское хозяйство распирает здоровьем и в этом году она достигнет рекордного экспорта пшеницы», — пишет Федерико Рампини. По его словам, сельское хозяйство — «тайный триумф» Владимира Путина над Западом.

Журналист вспомнил годы холодной войны, когда США оказались «спасителем» СССР, благодаря поставкам зерна. «Однако это все в далеком прошлом. При Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельскохозяйственного производства», — констатировал Рампини.

Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В российском МИД заявили, что миру не грозит глобальный голод.

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Президент России Владимир Путин расчетливо одержал победу над Западом, благодаря экспорту пшеницы, который в этому году достигнет рекордного уровня. Такое мнение выразил итальянский журналист Федерико Рампини в статье для Corriere della Sera. «Сообщая радостную новость о том, что цены на зерновые и другие сельхозпродукции наконец-то упали — я передал другую, еще более неудобную: в России сельское хозяйство распирает здоровьем и в этом году она достигнет рекордного экспорта пшеницы», — пишет Федерико Рампини. По его словам, сельское хозяйство — «тайный триумф» Владимира Путина над Западом. Журналист вспомнил годы холодной войны, когда США оказались «спасителем» СССР, благодаря поставкам зерна. «Однако это все в далеком прошлом. При Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельскохозяйственного производства», — констатировал Рампини. Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В российском МИД заявили, что миру не грозит глобальный голод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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