В Италии заявили о «тайном триумфе» Путина над Западом

30 августа 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Благодаря Владимиру Путину, в России возродилось сельхоз производство, заявил Федерико Рампини Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент России Владимир Путин расчетливо одержал победу над Западом, благодаря экспорту пшеницы, который в этому году достигнет рекордного уровня. Такое мнение выразил итальянский журналист Федерико Рампини в статье для Corriere della Sera. «Сообщая радостную новость о том, что цены на зерновые и другие сельхозпродукции наконец-то упали — я передал другую, еще более неудобную: в России сельское хозяйство распирает здоровьем и в этом году она достигнет рекордного экспорта пшеницы», — пишет Федерико Рампини. По его словам, сельское хозяйство — «тайный триумф» Владимира Путина над Западом. Журналист вспомнил годы холодной войны, когда США оказались «спасителем» СССР, благодаря поставкам зерна. «Однако это все в далеком прошлом. При Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельскохозяйственного производства», — констатировал Рампини. Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В российском МИД заявили, что миру не грозит глобальный голод.

Президент России Владимир Путин расчетливо одержал победу над Западом, благодаря экспорту пшеницы, который в этому году достигнет рекордного уровня. Такое мнение выразил итальянский журналист Федерико Рампини в статье для Corriere della Sera. «Сообщая радостную новость о том, что цены на зерновые и другие сельхозпродукции наконец-то упали — я передал другую, еще более неудобную: в России сельское хозяйство распирает здоровьем и в этом году она достигнет рекордного экспорта пшеницы», — пишет Федерико Рампини. По его словам, сельское хозяйство — «тайный триумф» Владимира Путина над Западом. Журналист вспомнил годы холодной войны, когда США оказались «спасителем» СССР, благодаря поставкам зерна. «Однако это все в далеком прошлом. При Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельскохозяйственного производства», — констатировал Рампини. Ранее Владимир Путин назвал новый приоритет российских властей, связанный с поддержкой сельского хозяйства. Агентство Bloomberg предупреждало, что Европу ждет массовый голод из-за антироссийских санкций. В российском МИД заявили, что миру не грозит глобальный голод.