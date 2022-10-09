В Сургуте будут судить пермяка, который склонил малолетнего попробовать наркотики

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19-летнего пермяка будут судить в Сургуте Фото:

Жителя Пермского края обвиняют в хранении наркотиков и склонении несовершеннолетнего их употребить. 19-летний пермяк был задержан в Сургуте, сообщает следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

«По версии следствия, в начале июля 2022 года обвиняемый приобрел на территории Перми наркотическое средство, которое хранил при себе с целью употребления. В этом же месяце он вместе с несовершеннолетним знакомым прибыл в Сургут, где в районе улицы Грибоедова путем уговоров склонил его к употреблению наркотического средства», — сообщается на сайте ведомства.

Это вскрылось, когда молодые люди попытались украсть продукты в одной из торговых точек, но не успели — их поймала полиция. Во время досмотра у 19-летнего пермяка нашли запрещенное вещество.

Ранее URA.RU писало о том, что пермские полицейские задержали распространителя героина. При обыске в его квартире обнаружили и изъяли 24 свертка порошкообразного вещества.

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Жителя Пермского края обвиняют в хранении наркотиков и склонении несовершеннолетнего их употребить. 19-летний пермяк был задержан в Сургуте, сообщает следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. «По версии следствия, в начале июля 2022 года обвиняемый приобрел на территории Перми наркотическое средство, которое хранил при себе с целью употребления. В этом же месяце он вместе с несовершеннолетним знакомым прибыл в Сургут, где в районе улицы Грибоедова путем уговоров склонил его к употреблению наркотического средства», — сообщается на сайте ведомства. Это вскрылось, когда молодые люди попытались украсть продукты в одной из торговых точек, но не успели — их поймала полиция. Во время досмотра у 19-летнего пермяка нашли запрещенное вещество. Ранее URA.RU писало о том, что пермские полицейские задержали распространителя героина. При обыске в его квартире обнаружили и изъяли 24 свертка порошкообразного вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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