Пермские полицейские задержали распространителя героина

Наркоторговца задержали пермские полицейские Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прикамскими полицейскими был задержан мужчина 1975 года рождения. У подозреваемого при себе был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом внутри, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«При обыске в квартире злоумышленника было обнаружено и изъято 24 свертка. Проведенное исследование показало, что это героин. Общая масса запрещенного вещества составила более 100 грамм. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина, являясь наркопотребителем, незаконно приобрел и хранил при себе наркотик в крупном размере для дальнейшего сбыта на территории краевой столицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Мужчина сейчас находится под стражей. Расследование продолжается.

О том, что в Пермском крае осудили двух иностранцев, URA.RU писало ранее. Их поймали на торговле героином. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Перми сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, которую организовали отец и сын.