08 октября 2022

Китай нашел виновника взрывов на «Северных потоках»

В МИД Китая намекнули на виновность США в диверсии на «Северных потоках»
© Служба новостей «URA.RU»
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В МИД РФ обвиняют США во взрывах на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

За организацией взрывов на «Северных потоках» стоит США. На это намекает официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — задалась вопросом дипломат. К сообщению она прикрепила скриншоты с заявлениями США, в которых говорилось о возможностях американской стороны после инцидента на газопроводах.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не причастны к диверсии на «Северных потоках», сообщает телеканал 360. В свою очередь, по заявлениям Reuters, над местом взрыва «Северного потока — 2» пролетал самолет-разведчик США, уточняет LIFE.

Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. В настоящий момент, по словам «Газпром», утечки газа на «Северных потоках» прекратились.

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За организацией взрывов на «Северных потоках» стоит США. На это намекает официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — задалась вопросом дипломат. К сообщению она прикрепила скриншоты с заявлениями США, в которых говорилось о возможностях американской стороны после инцидента на газопроводах. Ранее в Пентагоне заявили, что США не причастны к диверсии на «Северных потоках», сообщает телеканал 360. В свою очередь, по заявлениям Reuters, над местом взрыва «Северного потока — 2» пролетал самолет-разведчик США, уточняет LIFE. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. В настоящий момент, по словам «Газпром», утечки газа на «Северных потоках» прекратились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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