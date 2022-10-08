Китай нашел виновника взрывов на «Северных потоках»

В МИД Китая намекнули на виновность США в диверсии на «Северных потоках»

09 октября 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

В МИД РФ обвиняют США во взрывах на «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» За организацией взрывов на «Северных потоках» стоит США. На это намекает официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — задалась вопросом дипломат. К сообщению она прикрепила скриншоты с заявлениями США, в которых говорилось о возможностях американской стороны после инцидента на газопроводах. Ранее в Пентагоне заявили, что США не причастны к диверсии на «Северных потоках», сообщает телеканал 360. В свою очередь, по заявлениям Reuters, над местом взрыва «Северного потока — 2» пролетал самолет-разведчик США, уточняет LIFE . Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. В настоящий момент, по словам «Газпром», утечки газа на «Северных потоках» прекратились.

За организацией взрывов на «Северных потоках» стоит США. На это намекает официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Кто стоит за диверсией на „Северном потоке“? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — задалась вопросом дипломат. К сообщению она прикрепила скриншоты с заявлениями США, в которых говорилось о возможностях американской стороны после инцидента на газопроводах. Ранее в Пентагоне заявили, что США не причастны к диверсии на «Северных потоках», сообщает телеканал 360. В свою очередь, по заявлениям Reuters, над местом взрыва «Северного потока — 2» пролетал самолет-разведчик США, уточняет LIFE. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. В настоящий момент, по словам «Газпром», утечки газа на «Северных потоках» прекратились.