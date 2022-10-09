Трамп обвинил США в том, что они вынудили Путина начать спецоперацию

09 октября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

По заявлениям Дональда Трампа, США виновны в конфликте между США и РФ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Newsweek. «Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украину „никогда“ не произошло бы, если бы я все еще был президентом», — пояснил Трамп во время интервью Real America’s Voice. Также бывший глава США отметил, что во время своего правления старался поддерживать хорошие отношения как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп также призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT. Кроме того он отметил, что США стали насмешкой для мира, сообщает «Национальная служба новостей». Подверг критике экс-президент США и нынешнего главу Джо Байдена за просьбы к другим странам не сокращать добычу нефти, приводит телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. В США призвали Байдена скорее изменить свою стратегию на Украине, так как американской стране невыгоден сейчас данный конфликт.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство США, заявив, что оно вынудило президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Newsweek. «Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украину „никогда“ не произошло бы, если бы я все еще был президентом», — пояснил Трамп во время интервью Real America’s Voice. Также бывший глава США отметил, что во время своего правления старался поддерживать хорошие отношения как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп также призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине, пишет RT. Кроме того он отметил, что США стали насмешкой для мира, сообщает «Национальная служба новостей». Подверг критике экс-президент США и нынешнего главу Джо Байдена за просьбы к другим странам не сокращать добычу нефти, приводит телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. В США призвали Байдена скорее изменить свою стратегию на Украине, так как американской стране невыгоден сейчас данный конфликт.