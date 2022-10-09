Вильфанд: бархатный сезон в России продлится дольше обычного

10 октября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Не все люди захотят окунуться в море в бархатный сезон Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бархатный сезон в 2022 году на черноморском побережье России продлится дольше обычного, поскольку за лето прогрелись глубинные слои моря. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Обычно бархатный сезон заканчивается в последних числах сентября — первых числах октября. Но в этом году деятельный слой моря был очень теплый. Антициклональная погода способствовала тому, что солнечная энергия, поступающая на поверхность моря закачивалась в более глубинные слои и деятельный слой прогрелся, поэтому он медленно отдает свое тепло. В этом году бархатный сезон продлится еще несколько дней», — заявил Роман Вильфанд. Однако в бархатный сезон, отметил собеседник агентства, не все люди захотят заходить в море. «С середины октября, даже через несколько дней он заканчивается. Бархатный сезон — это для людей, которые привыкли к комфорту, не любят жару. Поэтому он спокойный, уравновешенный сезон. Можно ли купаться? При 20 градусах наверняка еще будут купаться, но уже не массово. Процентов 80 вряд ли захотят заходить в воду», — уточнил глава Гидрометцентра России. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что бархатный сезон в России будет идти как минимум до середины октября. Он добавил, что среди россиян высок спрос на поездки на юг даже в октябре.

Бархатный сезон в 2022 году на черноморском побережье России продлится дольше обычного, поскольку за лето прогрелись глубинные слои моря. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Обычно бархатный сезон заканчивается в последних числах сентября — первых числах октября. Но в этом году деятельный слой моря был очень теплый. Антициклональная погода способствовала тому, что солнечная энергия, поступающая на поверхность моря закачивалась в более глубинные слои и деятельный слой прогрелся, поэтому он медленно отдает свое тепло. В этом году бархатный сезон продлится еще несколько дней», — заявил Роман Вильфанд. Однако в бархатный сезон, отметил собеседник агентства, не все люди захотят заходить в море. «С середины октября, даже через несколько дней он заканчивается. Бархатный сезон — это для людей, которые привыкли к комфорту, не любят жару. Поэтому он спокойный, уравновешенный сезон. Можно ли купаться? При 20 градусах наверняка еще будут купаться, но уже не массово. Процентов 80 вряд ли захотят заходить в воду», — уточнил глава Гидрометцентра России. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что бархатный сезон в России будет идти как минимум до середины октября. Он добавил, что среди россиян высок спрос на поездки на юг даже в октябре.