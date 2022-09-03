В Союзе туриндустрии объяснили, когда закончится бархатный сезон на юге России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: бархатный сезон в РФ продлится минимум до середины октября

03 сентября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

С 1 октября по 25 декабря в РФ заработает осеннее окно продаж туров и проживания по программе туристического кешбэка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бархатный сезон на юге России будет идти как минимум до середины октября. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «По объему больше всего это черноморское побережье, потому что в бархатный сезон еще можно купаться до середины октября как минимум. Есть объявленные преференции и льготы целому ряду авиакомпаний по ценам, поэтому пока еще сюда стараются попасть люди», — заявил Юрий Барзыкин. Собеседник агентства также напомнил про возможность вернуть часть денег по новой программе туристического кешбэка. «Надо понимать, что наряду с бархатным сезоном открыли продажи на программу кешбэк. Он будет реализовываться с 1 октября по 25 декабря по ней почти 60%, это Сочи, Черноморское побережье. Но и сейчас стараются застать тепло, поэтому юг России, в том числе Кавминводы востребованы, Северный Кавказ, Казань, Байкал, Калининградская область, Приморский край», — отметил он. Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с URA.RU выразил мнение, что Дагестан является самым динамично развивающимся туристическим направлением в России. Он подчеркнул, что спрос на поездку в этот регион у российских туристов начал увеличиваться в кратных количествах.

Бархатный сезон на юге России будет идти как минимум до середины октября. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «По объему больше всего это черноморское побережье, потому что в бархатный сезон еще можно купаться до середины октября как минимум. Есть объявленные преференции и льготы целому ряду авиакомпаний по ценам, поэтому пока еще сюда стараются попасть люди», — заявил Юрий Барзыкин. Собеседник агентства также напомнил про возможность вернуть часть денег по новой программе туристического кешбэка. «Надо понимать, что наряду с бархатным сезоном открыли продажи на программу кешбэк. Он будет реализовываться с 1 октября по 25 декабря по ней почти 60%, это Сочи, Черноморское побережье. Но и сейчас стараются застать тепло, поэтому юг России, в том числе Кавминводы востребованы, Северный Кавказ, Казань, Байкал, Калининградская область, Приморский край», — отметил он. Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с URA.RU выразил мнение, что Дагестан является самым динамично развивающимся туристическим направлением в России. Он подчеркнул, что спрос на поездку в этот регион у российских туристов начал увеличиваться в кратных количествах.