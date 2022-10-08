В пермском городе начнут применять лучевую терапию для онкобольных

В Березниках начнет работать радиотерапевтическое отделение на базе ГКБ им. Вагнера

09 октября 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Лучевую терапию начнут применять в Березниках с 11 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках Пермского края начнут применять лучевую терапию онкологических заболеваний. С 11 октября на базе больницы имени академика Е.А. Вагнера начнет работать радиотерапевтическое отделение, рассказывают в пресс-службе пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД). «Пациентам не придется проводить в дороге более пяти часов для получения лучевой терапии. Отделение оснащено современным оборудованием и позволит пациентам получить качественное и своевременное лечение онкологических заболеваний любых локализаций. Новый аппарат установлен в радиологическом отделении в специально подготовленном помещении», — рассказали в пресс-службе онкодиспансера. На данный момент пациентов будут лечить радиотерапевты из ПКОД. Радиотерапевт для отделения в больнице проходит первичную специализацию в Санкт-Петербурге. Планируется, что в 2023 году лечение получат 280 пациентов. Ранее URA.RU писало, что трем пермским онкологам вручили премии «Будем жить». Наград за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний удостоились Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов.

В Березниках Пермского края начнут применять лучевую терапию онкологических заболеваний. С 11 октября на базе больницы имени академика Е.А. Вагнера начнет работать радиотерапевтическое отделение, рассказывают в пресс-службе пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД). «Пациентам не придется проводить в дороге более пяти часов для получения лучевой терапии. Отделение оснащено современным оборудованием и позволит пациентам получить качественное и своевременное лечение онкологических заболеваний любых локализаций. Новый аппарат установлен в радиологическом отделении в специально подготовленном помещении», — рассказали в пресс-службе онкодиспансера. На данный момент пациентов будут лечить радиотерапевты из ПКОД. Радиотерапевт для отделения в больнице проходит первичную специализацию в Санкт-Петербурге. Планируется, что в 2023 году лечение получат 280 пациентов. Ранее URA.RU писало, что трем пермским онкологам вручили премии «Будем жить». Наград за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний удостоились Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов.