08 октября 2022
07 октября 2022

В пермском городе начнут применять лучевую терапию для онкобольных

В Березниках начнет работать радиотерапевтическое отделение на базе ГКБ им. Вагнера
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучевую терапию начнут применять в Березниках с 11 октября Фото:

В Березниках Пермского края начнут применять лучевую терапию онкологических заболеваний. С 11 октября на базе больницы имени академика Е.А. Вагнера начнет работать радиотерапевтическое отделение, рассказывают в пресс-службе пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД).

«Пациентам не придется проводить в дороге более пяти часов для получения лучевой терапии. Отделение оснащено современным оборудованием и позволит пациентам получить качественное и своевременное лечение онкологических заболеваний любых локализаций. Новый аппарат установлен в радиологическом отделении в специально подготовленном помещении», — рассказали в пресс-службе онкодиспансера.

На данный момент пациентов будут лечить радиотерапевты из ПКОД. Радиотерапевт для отделения в больнице проходит первичную специализацию в Санкт-Петербурге. Планируется, что в 2023 году лечение получат 280 пациентов.

Ранее URA.RU писало, что трем пермским онкологам вручили премии «Будем жить». Наград за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний удостоились Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов.

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В Березниках Пермского края начнут применять лучевую терапию онкологических заболеваний. С 11 октября на базе больницы имени академика Е.А. Вагнера начнет работать радиотерапевтическое отделение, рассказывают в пресс-службе пермского краевого онкологического диспансера (ПКОД). «Пациентам не придется проводить в дороге более пяти часов для получения лучевой терапии. Отделение оснащено современным оборудованием и позволит пациентам получить качественное и своевременное лечение онкологических заболеваний любых локализаций. Новый аппарат установлен в радиологическом отделении в специально подготовленном помещении», — рассказали в пресс-службе онкодиспансера. На данный момент пациентов будут лечить радиотерапевты из ПКОД. Радиотерапевт для отделения в больнице проходит первичную специализацию в Санкт-Петербурге. Планируется, что в 2023 году лечение получат 280 пациентов. Ранее URA.RU писало, что трем пермским онкологам вручили премии «Будем жить». Наград за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний удостоились Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов.
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