«Объясняем.рф»: бронь от мобилизации получат не все сотрудники системообразующих предприятий

09 октября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Граждане, трудящиеся на должностях, необходимых для бесперебойной работы предприятия, являются забронированными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бронь от призыва получат только те сотрудники системообразующих предприятий, должности которых необходимы для их бесперебойной работы. Об этом сообщил ресурс «Объясняем.рф». «Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными», — говорится в telegram-канале «Объясняем.рф». Там пояснили, что бронирование граждан-сотрудников предприятий, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы этих предприятий. Ранее на «Объясняем.рф» сообщили о том, что компенсации за покупку формы мобилизованным не будет. Интернет-ресурс отметил, что мобилизованные граждане обеспечиваются всем необходимым снаряжением для прохождения службы. Кроме того, на портале мобилизованным также объяснили условия предоставления кредитных каникул, передает деловое издание «Взгляд».

Бронь от призыва получат только те сотрудники системообразующих предприятий, должности которых необходимы для их бесперебойной работы. Об этом сообщил ресурс «Объясняем.рф». «Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными», — говорится в telegram-канале «Объясняем.рф». Там пояснили, что бронирование граждан-сотрудников предприятий, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы этих предприятий. Ранее на «Объясняем.рф» сообщили о том, что компенсации за покупку формы мобилизованным не будет. Интернет-ресурс отметил, что мобилизованные граждане обеспечиваются всем необходимым снаряжением для прохождения службы. Кроме того, на портале мобилизованным также объяснили условия предоставления кредитных каникул, передает деловое издание «Взгляд».