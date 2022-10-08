В детских садах Тюмени частично вернули масочный режим

09 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Ограничение ввели в нескольких детских садах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. Эту информацию подтвердили в информационном центре правительства региона. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений. «В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области от 02.09.2022 г. образовательным организациям, в том числе детским садам, рекомендовано обеспечивать своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе контроль за соблюдением масочного режима работниками пищеблоков и обслуживающим персоналом», — сообщили 72.ru в инфоцентре правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским школам можно переходить на дистант или вводить масочный режим только при условии, что в группе болеет не менее 20% от ее состава. Об этом летом власти сообщали еще летом, когда, по их словам, надобности в этом не было.

В Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. Эту информацию подтвердили в информационном центре правительства региона. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений. «В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области от 02.09.2022 г. образовательным организациям, в том числе детским садам, рекомендовано обеспечивать своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе контроль за соблюдением масочного режима работниками пищеблоков и обслуживающим персоналом», — сообщили 72.ru в инфоцентре правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским школам можно переходить на дистант или вводить масочный режим только при условии, что в группе болеет не менее 20% от ее состава. Об этом летом власти сообщали еще летом, когда, по их словам, надобности в этом не было.