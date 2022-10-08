08 октября 2022
07 октября 2022

В детских садах Тюмени частично вернули масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети и карантин. Екатеринбург, медицинская маска
Ограничение ввели в нескольких детских садах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. Эту информацию подтвердили в информационном центре правительства региона. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений.

«В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области от 02.09.2022 г. образовательным организациям, в том числе детским садам, рекомендовано обеспечивать своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе контроль за соблюдением масочного режима работниками пищеблоков и обслуживающим персоналом», — сообщили 72.ru в инфоцентре правительства Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменским школам можно переходить на дистант или вводить масочный режим только при условии, что в группе болеет не менее 20% от ее состава. Об этом летом власти сообщали еще летом, когда, по их словам, надобности в этом не было.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. Эту информацию подтвердили в информационном центре правительства региона. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений. «В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области от 02.09.2022 г. образовательным организациям, в том числе детским садам, рекомендовано обеспечивать своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе контроль за соблюдением масочного режима работниками пищеблоков и обслуживающим персоналом», — сообщили 72.ru в инфоцентре правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским школам можно переходить на дистант или вводить масочный режим только при условии, что в группе болеет не менее 20% от ее состава. Об этом летом власти сообщали еще летом, когда, по их словам, надобности в этом не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...