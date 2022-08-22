Тюменские власти раскрыли условия введения дистанта в школах

Тюменские школы пока не будут менять формат обучения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение о переводе школьников на дистант принимается с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом со ссылкой на департамент образования Тюменской области сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что на данный момент необходимости в этом нет.

«Решения о закрытии классов\групп на карантин, переводе школьников на дистант или о введении масочного режима будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Пока говорить о таких показателях преждевременно. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни», — сообщает telegram-канал Инфоцентра.

Там уточнили, что во всех образовательных учреждениях Тюменской области проводятся генеральные уборки и дезинфекция. С началом учебного года на входах в школы будут работать «фильтры».

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что власти региона пока не планируют вводить новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. При этом, по прогнозам экспертов, новая волна COVID-19 накроет Россию этой осенью.