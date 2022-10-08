Воспитанники детдома в Копейске смастерили ладанки для мобилизованных. Фото

09 октября 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Ладанки освятили в церкви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Воспитанники детского дома в поселке Горняк (Копейск, Челябинская область) сделали своими руками ладанки для мобилизованных. Они будут переданы бойцам в качестве оберега. «Внутри каждой ладанки маленькая иконка и конвертик с нашей русской землей. Потом ребята все это зашивают и наносят тиснение раскаленным крестом. Педагоги все ладанки освятили в церкви», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предлагают помощь детям. В частности, один из горожан решил передать зип-пакетики под ладанки, потому что дети упаковывают их в целофан и склеивают вручную. Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Неравнодушные граждане собирают гуманитарную помощь мобилизованных, в частности, теплые вещи и предметы первой необходимости. Во многих городах работают волонтерские организации, в которых вручную шьют зимние спальники, вяжут носки. Паблик «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте»

Воспитанники детского дома в поселке Горняк (Копейск, Челябинская область) сделали своими руками ладанки для мобилизованных. Они будут переданы бойцам в качестве оберега. «Внутри каждой ладанки маленькая иконка и конвертик с нашей русской землей. Потом ребята все это зашивают и наносят тиснение раскаленным крестом. Педагоги все ладанки освятили в церкви», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предлагают помощь детям. В частности, один из горожан решил передать зип-пакетики под ладанки, потому что дети упаковывают их в целофан и склеивают вручную. Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Неравнодушные граждане собирают гуманитарную помощь мобилизованных, в частности, теплые вещи и предметы первой необходимости. Во многих городах работают волонтерские организации, в которых вручную шьют зимние спальники, вяжут носки.