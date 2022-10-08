08 октября 2022
07 октября 2022

Воспитанники детдома в Копейске смастерили ладанки для мобилизованных. Фото

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Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, свеча, рпц, молитва, прихожане церкви
Ладанки освятили в церкви Фото:
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Мобилизация в России

Воспитанники детского дома в поселке Горняк (Копейск, Челябинская область) сделали своими руками ладанки для мобилизованных. Они будут переданы бойцам в качестве оберега.

«Внутри каждой ладанки маленькая иконка и конвертик с нашей русской землей. Потом ребята все это зашивают и наносят тиснение раскаленным крестом. Педагоги все ладанки освятили в церкви», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предлагают помощь детям. В частности, один из горожан решил передать зип-пакетики под ладанки, потому что дети упаковывают их в целофан и склеивают вручную.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Неравнодушные граждане собирают гуманитарную помощь мобилизованных, в частности, теплые вещи и предметы первой необходимости. Во многих городах работают волонтерские организации, в которых вручную шьют зимние спальники, вяжут носки.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Воспитанники детского дома в поселке Горняк (Копейск, Челябинская область) сделали своими руками ладанки для мобилизованных. Они будут переданы бойцам в качестве оберега. «Внутри каждой ладанки маленькая иконка и конвертик с нашей русской землей. Потом ребята все это зашивают и наносят тиснение раскаленным крестом. Педагоги все ладанки освятили в церкви», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предлагают помощь детям. В частности, один из горожан решил передать зип-пакетики под ладанки, потому что дети упаковывают их в целофан и склеивают вручную. Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Неравнодушные граждане собирают гуманитарную помощь мобилизованных, в частности, теплые вещи и предметы первой необходимости. Во многих городах работают волонтерские организации, в которых вручную шьют зимние спальники, вяжут носки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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