На Крымском мосту возобновили движение авто по двум полосам

На автомобильной части Крымского моста возобновили движение по двум полосам. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там подорвался грузовой автомобиль. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.
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На автомобильной части Крымского моста возобновили движение по двум полосам. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там подорвался грузовой автомобиль. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.