В свердловских школах введут начальную военную подготовку

09 октября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

В свердловских школах появятся специальные классы с начальной военной подготовкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школах Свердловской области планируют открыть специальные классы с начальной военной подготовкой (НВП). Об этом рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев. «Мы сейчас ведем активные переговоры с министерствами образования и спорта [Свердловской области], инструкторскими составами. <…> Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы, которые будут задействованы именно как образцово-показательные группы, которые будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП», — рассказал Мезенцев агентству ТАСС. Школьникам будут преподавать занятия по спортивной подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи и учить управлению беспилотниками и квадрокоптерами. По словам Мезенцева, в 1-2 классе ученикам будут прививать любовь к родине, в 4-5 классе начнутся занятия с оружием, а с 16 лет их познакомят с военными уставами и научат строевой подготовке. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сотрудники клуба «Альфа» провели занятия по профилактике стрельбы в школе для учеников младших классов. Для детей подготовили лекцию по технике безопасности, а также провели практические занятия со стрельбой холостыми патронами.

В школах Свердловской области планируют открыть специальные классы с начальной военной подготовкой (НВП). Об этом рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев. «Мы сейчас ведем активные переговоры с министерствами образования и спорта [Свердловской области], инструкторскими составами. <…> Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы, которые будут задействованы именно как образцово-показательные группы, которые будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП», — рассказал Мезенцев агентству ТАСС. Школьникам будут преподавать занятия по спортивной подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи и учить управлению беспилотниками и квадрокоптерами. По словам Мезенцева, в 1-2 классе ученикам будут прививать любовь к родине, в 4-5 классе начнутся занятия с оружием, а с 16 лет их познакомят с военными уставами и научат строевой подготовке. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сотрудники клуба «Альфа» провели занятия по профилактике стрельбы в школе для учеников младших классов. Для детей подготовили лекцию по технике безопасности, а также провели практические занятия со стрельбой холостыми патронами.