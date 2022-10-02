В Екатеринбурге школьников начали учить прятаться во время стрельбы

03 октября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники клуба «Альфа» организовали обучение для школьников в случае стрельбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники клуба «Альфа» для учеников младших классов провели занятия по профилактике стрельбы в школе. Как сообщается в группе клуба во «ВКонтакте», для учеников подготовили лекцию по технике безопасности, а также провели практические занятия со стрельбой холостыми патронами. «Сегодня провели для младшеклассников занятие на тему стрельбы в школе, засчитали технику безопасности и правила поведения, провели практическое занятие со стрельбой холостыми патронами. Завершили игрой в лазертаг, что бы наши юные друзья ушли в приподнятом настроении. Ребята молодцы, уже со второй попытки „нападавший“ не смог найти ни одной жертвы», — написали организаторы мероприятия. 26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл в учебном заведении стрельбу, в результате теракта погибли 15 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Стрелявший оказался бывшим учеником этой школы, в результате он покончил собой. В Кремле заявляли, что Казанцев принадлежал к неофашистской организации.

В Екатеринбурге сотрудники клуба «Альфа» для учеников младших классов провели занятия по профилактике стрельбы в школе. Как сообщается в группе клуба во «ВКонтакте», для учеников подготовили лекцию по технике безопасности, а также провели практические занятия со стрельбой холостыми патронами. «Сегодня провели для младшеклассников занятие на тему стрельбы в школе, засчитали технику безопасности и правила поведения, провели практическое занятие со стрельбой холостыми патронами. Завершили игрой в лазертаг, что бы наши юные друзья ушли в приподнятом настроении. Ребята молодцы, уже со второй попытки „нападавший“ не смог найти ни одной жертвы», — написали организаторы мероприятия. 26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл в учебном заведении стрельбу, в результате теракта погибли 15 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Стрелявший оказался бывшим учеником этой школы, в результате он покончил собой. В Кремле заявляли, что Казанцев принадлежал к неофашистской организации.