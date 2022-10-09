В Тюмени третью неделю ищут 55-летнего мужчину. Фото

10 октября 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Мужчина 25 сентября ушел из дома и пропал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 55-летний мужчина. 25 сентября он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Саитов Рафаил 1967 года рождения. 25 сентября 2022 года ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Отмечается, что возможно мужчина был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, необходимо позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру 8-932-32-39-911. Фото: «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени пропал 55-летний мужчина. 25 сентября он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Саитов Рафаил 1967 года рождения. 25 сентября 2022 года ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Отмечается, что возможно мужчина был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, необходимо позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру 8-932-32-39-911.