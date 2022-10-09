09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В Тюмени третью неделю ищут 55-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, прохожие, пешеходы, мужчина и женщина
Мужчина 25 сентября ушел из дома и пропал Фото:

В Тюмени пропал 55-летний мужчина. 25 сентября он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Саитов Рафаил 1967 года рождения. 25 сентября 2022 года ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков.

Отмечается, что возможно мужчина был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, необходимо позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени пропал 55-летний мужчина. 25 сентября он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Саитов Рафаил 1967 года рождения. 25 сентября 2022 года ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков. Отмечается, что возможно мужчина был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, необходимо позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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