Мужчина 25 сентября ушел из дома и пропал
В Тюмени пропал 55-летний мужчина. 25 сентября он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Саитов Рафаил 1967 года рождения. 25 сентября 2022 года ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении поисковиков.
Отмечается, что возможно мужчина был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, необходимо позвонить в полицию или волонтерам отряда по номеру 8-932-32-39-911.
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