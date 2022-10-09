09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Курганцы массово снимают квартиры с продажи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, многоэтажка, окна, новострой, квартира, многоквартирный дом
Похожий процесс на рынке недвижимости происходит и в других регионах Фото:

В Кургане заметно снизилось число объявлений, связанных с продажей квартир на вторичном рынке недвижимости. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«Очень много объектов исчезло с продажи. Это стало заметно в конце сентября. Мы недавно смотрели объявления о продаже двухкомнатных квартир в центре. Раньше было 250 объектов, а осталось 60», — рассказала Медведева.

По ее словам, снижение числа объявлений о продаже коснулось и квартир с другим количеством комнат. Она добавила, что владельцы снимают квартиры с продажи и в других регионах России.

Ранее сообщалось, что риелторы ожидают резкое снижение продаж квартир на вторичном рынке недвижимости Кургана. Президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов предполагал, что из-за ситуации неопределенности люди будут реже брать ипотеку.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

В Кургане заметно снизилось число объявлений, связанных с продажей квартир на вторичном рынке недвижимости. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «Очень много объектов исчезло с продажи. Это стало заметно в конце сентября. Мы недавно смотрели объявления о продаже двухкомнатных квартир в центре. Раньше было 250 объектов, а осталось 60», — рассказала Медведева. По ее словам, снижение числа объявлений о продаже коснулось и квартир с другим количеством комнат. Она добавила, что владельцы снимают квартиры с продажи и в других регионах России. Ранее сообщалось, что риелторы ожидают резкое снижение продаж квартир на вторичном рынке недвижимости Кургана. Президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов предполагал, что из-за ситуации неопределенности люди будут реже брать ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...