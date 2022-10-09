Курганцы массово снимают квартиры с продажи

В Кургане заметно снизилось число объявлений, связанных с продажей квартир на вторичном рынке недвижимости. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.
«Очень много объектов исчезло с продажи. Это стало заметно в конце сентября. Мы недавно смотрели объявления о продаже двухкомнатных квартир в центре. Раньше было 250 объектов, а осталось 60», — рассказала Медведева.
По ее словам, снижение числа объявлений о продаже коснулось и квартир с другим количеством комнат. Она добавила, что владельцы снимают квартиры с продажи и в других регионах России.
Ранее сообщалось, что риелторы ожидают резкое снижение продаж квартир на вторичном рынке недвижимости Кургана. Президент Гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов предполагал, что из-за ситуации неопределенности люди будут реже брать ипотеку.
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