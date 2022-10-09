Следователи проверят свердловчанку, которая избила ребенка в школе

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту избиения школьника взрослой женщиной в екатеринбургской школе № 27. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения о причинении местной жительницей телесных повреждений несовершеннолетнему ученику одной из екатеринбургских школ», — заявили в региональном СК. По информации следствия, женщина напала на мальчика, с которым ранее в школе подрался ее сын. После этого екатеринбурженка пыталась попасть в квартиру к пострадавшему мальчику.
В настоящий момент, сотрудники выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего мальчика и очевидцев. «Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.
Ранее в Кушве (Свердловская область) суд вынес приговор 32-летней жительнице Верхней Туры, которая полтора года истязала свою дочь. Девочке на тот момент было всего восемь лет.
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