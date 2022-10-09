США рассекретили восемь целей ядерных ракет в Свердловской области

Армия США планировала ударить по восьми точкам в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Армия США в случае ядерной войны в 1956 году планировала ударить по тысяче целей в Европе и России, в том числе в Свердловской области, где находятся восемь точек для потенциальных бомбежек. Соответствующие данные опубликованы на сайте архива нацбезопасности США.

«Согласно плану 1956 года, водородные бомбы должны были использоваться против приоритетных целей в Советском Союзе, Китае и Восточной Европе», — говорится на сайте университета Джорджа Вашингтона со ссылкой на рассекреченные архивы. Согласно данным Института будущего США, в Свердловской области есть сразу восемь точек для удара ядерными ракетами. Пять из них находятся в Екатеринбурге и его пригороде.

В частности, ударить предполагалось по юго-западу города: аэропорт Кольцово, районы 32-го военного городка и лесопарка Лесоводов России. Кроме этого, цель находится в микрорайоне Уралмаш, а также в Арамили. Также цели США есть в Нижнем Тагиле, Алапаевске и на севере области.

Всего армия США планировала ударить по 1100 точкам в разных субъектах РФ и близлежащих стран. Больше всего ударов планировалось нанести по европейской части России и бывшим союзным республикам.

Фото: Институт будущего США

Фото: Институт будущего США

Фото: Институт будущего США

Фото: Институт будущего США