09 октября 2022

США рассекретили восемь целей ядерных ракет в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия США планировала ударить по восьми точкам в Свердловской области Фото:

Армия США в случае ядерной войны в 1956 году планировала ударить по тысяче целей в Европе и России, в том числе в Свердловской области, где находятся восемь точек для потенциальных бомбежек. Соответствующие данные опубликованы на сайте архива нацбезопасности США.

«Согласно плану 1956 года, водородные бомбы должны были использоваться против приоритетных целей в Советском Союзе, Китае и Восточной Европе», — говорится на сайте университета Джорджа Вашингтона со ссылкой на рассекреченные архивы. Согласно данным Института будущего США, в Свердловской области есть сразу восемь точек для удара ядерными ракетами. Пять из них находятся в Екатеринбурге и его пригороде.

В частности, ударить предполагалось по юго-западу города: аэропорт Кольцово, районы 32-го военного городка и лесопарка Лесоводов России. Кроме этого, цель находится в микрорайоне Уралмаш, а также в Арамили. Также цели США есть в Нижнем Тагиле, Алапаевске и на севере области.

Всего армия США планировала ударить по 1100 точкам в разных субъектах РФ и близлежащих стран. Больше всего ударов планировалось нанести по европейской части России и бывшим союзным республикам.

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Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Армия США в случае ядерной войны в 1956 году планировала ударить по тысяче целей в Европе и России, в том числе в Свердловской области, где находятся восемь точек для потенциальных бомбежек. Соответствующие данные опубликованы на сайте архива нацбезопасности США. «Согласно плану 1956 года, водородные бомбы должны были использоваться против приоритетных целей в Советском Союзе, Китае и Восточной Европе», — говорится на сайте университета Джорджа Вашингтона со ссылкой на рассекреченные архивы. Согласно данным Института будущего США, в Свердловской области есть сразу восемь точек для удара ядерными ракетами. Пять из них находятся в Екатеринбурге и его пригороде. В частности, ударить предполагалось по юго-западу города: аэропорт Кольцово, районы 32-го военного городка и лесопарка Лесоводов России. Кроме этого, цель находится в микрорайоне Уралмаш, а также в Арамили. Также цели США есть в Нижнем Тагиле, Алапаевске и на севере области. Всего армия США планировала ударить по 1100 точкам в разных субъектах РФ и близлежащих стран. Больше всего ударов планировалось нанести по европейской части России и бывшим союзным республикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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