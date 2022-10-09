В сургутском «Вкусно — и точка» продали надкусанный пирожок. Фото

10 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Женщина пожаловалась на «Вкусно — и точка» за ненадлежащее качество продукта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Союз» в одном из ресторанов быстрого питания продали надкушенный пирожок. Жительница города пожаловалась на «Вкусно — и точка» в одной из групп. «По мне пирожок надкусан. Деньги с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили», — жалуется сургутянка. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц. Жительнице Сургута показалось, что пирожок надкусан Группа «ВКонтакте» Черный список Сургут | Отзывы

В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Союз» в одном из ресторанов быстрого питания продали надкушенный пирожок. Жительница города пожаловалась на «Вкусно — и точка» в одной из групп. «По мне пирожок надкусан. Деньги с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили», — жалуется сургутянка. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.