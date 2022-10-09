Женщина пожаловалась на «Вкусно — и точка» за ненадлежащее качество продукта
В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Союз» в одном из ресторанов быстрого питания продали надкушенный пирожок. Жительница города пожаловалась на «Вкусно — и точка» в одной из групп.
«По мне пирожок надкусан. Деньги с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили», — жалуется сургутянка.
Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.
Жительнице Сургута показалось, что пирожок надкусан
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