09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В сургутском «Вкусно — и точка» продали надкусанный пирожок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, работа для студентов, официантка, фастфуд, ресторан быстрого питания вкусно и точка
Женщина пожаловалась на «Вкусно — и точка» за ненадлежащее качество продукта Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Союз» в одном из ресторанов быстрого питания продали надкушенный пирожок. Жительница города пожаловалась на «Вкусно — и точка» в одной из групп.

«По мне пирожок надкусан. Деньги с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили», — жалуется сургутянка.

Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.

Жительнице Сургута показалось, что пирожок надкусан

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Союз» в одном из ресторанов быстрого питания продали надкушенный пирожок. Жительница города пожаловалась на «Вкусно — и точка» в одной из групп. «По мне пирожок надкусан. Деньги с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили», — жалуется сургутянка. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны «Вкусно — и точка» в Сургуте и Нижневартовске ищут ночных уборщиков. Работникам готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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