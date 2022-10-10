Россия и Белоруссия развернут совместную группировку войск

10 октября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Группировка будет задействована при фиксировании определенного уровня угрозы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы России и Белоруссии развернут совместную региональную группировку войск. Об этом сообщает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. <…> Формирование этой группы началось», — рассказал он в ходе совещании по вопросам безопасности. Его слова приводит БЕЛТА. Лукашенко уточнил, что если уровень угрозы достигнет определенного уровня угрозы, как в настоящий момент, данная группировка будет задействована. Ее основа — армия. Также глава Белоруссии пояснил, что формировании группировки началось еще две недели назад. Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Кроме того, сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Также Лукашенко заявлял, что готов принять участие в спецоперации РФ на Украине.

Главы России и Белоруссии развернут совместную региональную группировку войск. Об этом сообщает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. <…> Формирование этой группы началось», — рассказал он в ходе совещании по вопросам безопасности. Его слова приводит БЕЛТА. Лукашенко уточнил, что если уровень угрозы достигнет определенного уровня угрозы, как в настоящий момент, данная группировка будет задействована. Ее основа — армия. Также глава Белоруссии пояснил, что формировании группировки началось еще две недели назад. Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Кроме того, сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Также Лукашенко заявлял, что готов принять участие в спецоперации РФ на Украине.