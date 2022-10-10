Россия и Белоруссия развернут совместную группировку войск

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, солдаты, военнослужащие, военная форма, воинская часть
Группировка будет задействована при фиксировании определенного уровня угрозы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главы России и Белоруссии развернут совместную региональную группировку войск. Об этом сообщает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. <…> Формирование этой группы началось», — рассказал он в ходе совещании по вопросам безопасности. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что если уровень угрозы достигнет определенного уровня угрозы, как в настоящий момент, данная группировка будет задействована. Ее основа — армия. Также глава Белоруссии пояснил, что формировании группировки началось еще две недели назад.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Кроме того, сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Также Лукашенко заявлял, что готов принять участие в спецоперации РФ на Украине.

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Главы России и Белоруссии развернут совместную региональную группировку войск. Об этом сообщает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. <…> Формирование этой группы началось», — рассказал он в ходе совещании по вопросам безопасности. Его слова приводит БЕЛТА. Лукашенко уточнил, что если уровень угрозы достигнет определенного уровня угрозы, как в настоящий момент, данная группировка будет задействована. Ее основа — армия. Также глава Белоруссии пояснил, что формировании группировки началось еще две недели назад. Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Кроме того, сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Также Лукашенко заявлял, что готов принять участие в спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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