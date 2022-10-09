09 октября 2022
08 октября 2022

Челябинская швейная фабрика получила заказ на спальники для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
90 лет швейной фабрике Курган, швея, швейная фабрика
Швейная фабрика приступила к исполнению заказа на пошив спальных мешков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) швейная фабрика изготовит спальные мешки для мобилизованных. Как URA.RU сообщила директор Алена Башина, заказ выполнят до конца октября.

«К работе приступили 7 октября. Договор заключен с министерством общественной безопасности региона», — рассказала URA.RU Башина.

Сшить предстоит одну тысячу штук. Чтобы уложиться в срок, на фабрике отложили в сторону всю прочую работу. На выполнении заказа трудится весь коллектив швей — 32 сотрудника.

Специалисты компании составили технологические карты. На фабрике уточнили, что изделия выдержат заморозки до минус 20 градусов. Спальники будут эргономичными и легкими. Предприятие успело приобрести сырье, на которое в настоящий момент сложился ажиотажный спрос.

Частичная мобилизация в РФ проводится с 21 сентября. В настоящее время Челябинская область выполнила план призыва на 70%. После боевого слаживания мобилизованные отправляются к месту несения службы в Донбассе.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) швейная фабрика изготовит спальные мешки для мобилизованных. Как URA.RU сообщила директор Алена Башина, заказ выполнят до конца октября. «К работе приступили 7 октября. Договор заключен с министерством общественной безопасности региона», — рассказала URA.RU Башина. Сшить предстоит одну тысячу штук. Чтобы уложиться в срок, на фабрике отложили в сторону всю прочую работу. На выполнении заказа трудится весь коллектив швей — 32 сотрудника. Специалисты компании составили технологические карты. На фабрике уточнили, что изделия выдержат заморозки до минус 20 градусов. Спальники будут эргономичными и легкими. Предприятие успело приобрести сырье, на которое в настоящий момент сложился ажиотажный спрос. Частичная мобилизация в РФ проводится с 21 сентября. В настоящее время Челябинская область выполнила план призыва на 70%. После боевого слаживания мобилизованные отправляются к месту несения службы в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...