В ЯНАО рецидивиста осудили за грабеж и оскорбление судьи

Обвиняемый проявил неуважение к суду. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Неоднократно судимый житель п. Тазовский (ЯНАО) обвиняется по статьям о грабеже и оскорблении судьи. Уголовное дело завершено, материалы направлены в суд.

«22 июля 2021 года в поселке Тазовский двое малолетних братьев гуляли во дворе. Проходивший мимо обвиняемый выхватил из рук одного из них сотовый телефон и быстро удалился. Дети побежали за ним и стали просить вернуть им телефон, в ответ мужчина нанес несколько ударов одному из малолетних», — сообщается на портале следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Также в ходе судебного процесса по обвинению п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия) подсудимый оскорбил судью. Суд назначил рецидивисту наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в размере семи тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщал о жителе ЯНАО, который пытался убить подростка из-за банковской карты. Преступник нанес 16-летнему потерпевшему ножевые ранения, украл карту, а потом решил скрыть преступление, совершив убийство.