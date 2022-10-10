Сенатор Перминов: РФ ответила на взрыв Крымского моста ударами по Киеву

Сенатор Перминов: РФ ударила по Киеву в ответ на врыв Крымского моста

10 октября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Россия наносит удары по инфраструктуре Киева, заявил Дмитрий Перминов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия ответила на взрыв Крымского моста ударами по Киеву. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Я бы даже сказал больше — удары по Киеву это ответ не только за Крымский мост, а за всех убитых наших граждан, не только военнослужащих, но и мирных, которых на протяжении стольких лет бомбила и уничтожала украинская преступная власть. То, что касается ударов по Киеву и другим городам, то они наносятся по инфраструктуре, военной инфраструктуре, где есть базы, техника, военнослужащие», — подчеркнул Дмитрий Перминов. При этом сенатор добавил, что задача спецоперации остается прежней — денацификация и демилитаризация Украины. «Стратегия не поменялась, президент, говоря о проведении специальной военной операции, сказал, — это денацификация и демилитаризация Украины. Это делается для того, чтобы наши граждане на нашей территории, новой, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, жили спокойно, чтобы не было бомбежек наших городов, чтобы нашу инфраструктуру не разрушали и не гибли наши граждане», — объяснил Перминов. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Удары по Киеву начались 10 октября.

Россия ответила на взрыв Крымского моста ударами по Киеву. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Я бы даже сказал больше — удары по Киеву это ответ не только за Крымский мост, а за всех убитых наших граждан, не только военнослужащих, но и мирных, которых на протяжении стольких лет бомбила и уничтожала украинская преступная власть. То, что касается ударов по Киеву и другим городам, то они наносятся по инфраструктуре, военной инфраструктуре, где есть базы, техника, военнослужащие», — подчеркнул Дмитрий Перминов. При этом сенатор добавил, что задача спецоперации остается прежней — денацификация и демилитаризация Украины. «Стратегия не поменялась, президент, говоря о проведении специальной военной операции, сказал, — это денацификация и демилитаризация Украины. Это делается для того, чтобы наши граждане на нашей территории, новой, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, жили спокойно, чтобы не было бомбежек наших городов, чтобы нашу инфраструктуру не разрушали и не гибли наши граждане», — объяснил Перминов. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Часть автодороги оказалась разрушена. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Удары по Киеву начались 10 октября.