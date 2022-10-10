Что известно о взрывах на Украине

10 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

По всей территории Украины прогремели взрывы Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня в первой половине дня на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. URA.RU приводит всю информацию об инцидентах, которая известна к этому часу. Ближе к 9 утра по мск в Киеве прогремели взрывы в центре столицы, Шевченковском районе. Уточнялось, что ракета упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Недалеко от этого находится также офис службы безопасности Украины (СБУ).

Зафиксировано несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие.

Появились кадры ракеты на пешеходном мосту в Киеве. Ракета была обнаружена возле объекта «Мост Кличко».

По всей территории Украины прогремели взрывы. Они прозвучали во Львове, Львовской области, Днепре, Тернополе, Житомире, Хмельницком районе и городе Винница.

В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщали украинские СМИ.

В Одессе также прогремели взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Зафиксировано несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры Киева. Есть пострадавшие. Кроме того, в Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Жители остались без воды и электроснабжения.

Один из ударов был нанесен по штабу нацбатальона «Азова»*. Он находится в Киеве.

Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине. Он призвал жителей не выходить из укрытий. Все центральные улицы Киева перекрыты.

В Киеве остановили движение поездов по одной из веток метро. Станции в настоящий момент будут работать как укрытия.

Украинские железные дороги предупредили о возможной задержке поездов западного направления. Причиной задержки стали повреждения контактной сети. Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов «по всем параметрам».

Сообщалось о том, что Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер на западе страны. Ранее сообщалось, что глава Украины двигался в сторону польской границы.

Подтверждаются массовые проблемы с доступом в интернет на Украине. Данные перебои зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.

Ракетный удар в Днепропетровске пришелся по зданию завода. Там находится военная техника.

Очевидцы сообщают о крупном пожаре на киевской ТЭЦ. На кадрах видны огромные столбы черного дыма.

Мэр Львова также сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В настоящий момент остановлена ТЭЦ и часть города осталась без света.

В результате ударов по Киеву погибли пять и ранены 12 человек. Об этом заявил советник МВД Украины Антон Геращенко. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что командующим российской армией в зоне проведения спецоперации был назначен генерал Сергей Суровикин. Данное решение было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Сегодня в первой половине дня на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. URA.RU приводит всю информацию об инцидентах, которая известна к этому часу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что командующим российской армией в зоне проведения спецоперации был назначен генерал Сергей Суровикин. Данное решение было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.