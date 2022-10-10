Что известно о взрывах на Украине

По всей территории Украины прогремели взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сегодня в первой половине дня на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. URA.RU приводит всю информацию об инцидентах, которая известна к этому часу.
- Ближе к 9 утра по мск в Киеве прогремели взрывы в центре столицы, Шевченковском районе. Уточнялось, что ракета упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Недалеко от этого находится также офис службы безопасности Украины (СБУ).
- Зафиксировано несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие.
- Появились кадры ракеты на пешеходном мосту в Киеве. Ракета была обнаружена возле объекта «Мост Кличко».
- По всей территории Украины прогремели взрывы. Они прозвучали во Львове, Львовской области, Днепре, Тернополе, Житомире, Хмельницком районе и городе Винница.
- В Харькове, Ивано-Франковске, Ровенской и Сумской областях прогремели взрывы. Об этом сообщали украинские СМИ.
- В Одессе также прогремели взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
- Зафиксировано несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры Киева. Есть пострадавшие. Кроме того, в Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Жители остались без воды и электроснабжения.
- Один из ударов был нанесен по штабу нацбатальона «Азова»*. Он находится в Киеве.
- Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине. Он призвал жителей не выходить из укрытий. Все центральные улицы Киева перекрыты.
- В Киеве остановили движение поездов по одной из веток метро. Станции в настоящий момент будут работать как укрытия.
- Украинские железные дороги предупредили о возможной задержке поездов западного направления. Причиной задержки стали повреждения контактной сети. Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов «по всем параметрам».
- Сообщалось о том, что Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер на западе страны. Ранее сообщалось, что глава Украины двигался в сторону польской границы.
- Подтверждаются массовые проблемы с доступом в интернет на Украине. Данные перебои зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.
- Ракетный удар в Днепропетровске пришелся по зданию завода. Там находится военная техника.
- Очевидцы сообщают о крупном пожаре на киевской ТЭЦ. На кадрах видны огромные столбы черного дыма.
- Мэр Львова также сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В настоящий момент остановлена ТЭЦ и часть города осталась без света.
- В результате ударов по Киеву погибли пять и ранены 12 человек. Об этом заявил советник МВД Украины Антон Геращенко.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что командующим российской армией в зоне проведения спецоперации был назначен генерал Сергей Суровикин. Данное решение было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
* Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.
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