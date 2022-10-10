Иммунолог Болибок: коронавирус потеряет способность заражать человека

11 октября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Коронавирус является рекордсменом среди инфекций по контагиозности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сильная изменчивость может сыграть с коронавирусом злую шутку, что при очередной мутации инфекция потеряет способность заражать человека. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Если будут очень крупные мутации в шипе коронавируса, то он просто потеряет способность „приклеиваться“ к клеткам человека. Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип. Сколько отмычек к замку не перебирай, но всегда срабатывают только определенные. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека», — заявил Владимир Болибок. При этом, отметил врач-иммунолог, очередная мутация может, наоборот, привести к новой волне заболеваемости. «Ковид выдавал много сюрпризов. Они были связаны с повышенной мутабельностью, потому что он обладает большим белком, при помощи которого и происходит заражение. Мутации там исчерпаны не все. Но вопрос, будет ли еще более контагиозный штамм, потому что он уже и так рекордсмен по контагиозности. Эта инфекция по заразности обошла всех, включая самую контагиозную корь. Если будет мутация в сторону еще большей контагиозности, тогда будет „сюрприз“ в виде очередной вспышки», — рассуждает собеседник агентства. Однако специалист уже не ожидает новой опасной атаки со стороны коронавируса. «Практически все население Земли познакомилось с коронавирусом. Если принять во внимание неофициально переболевших, уже наверное 95% было в контакте. У людей образовался клеточный иммунитет, а это стойкая иммунная защита на 5-6 лет минимум», — заключил доктор Болибок. Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал URA.RU, почему штамм коронавируса «Омикрон» так часто мутирует. По его словам, этот подвид отличается от исходной инфекции в сторону заразности, поэтому обладает большим количеством мутаций. При этом гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о скором приближении конца пандемии коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сильная изменчивость может сыграть с коронавирусом злую шутку, что при очередной мутации инфекция потеряет способность заражать человека. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Если будут очень крупные мутации в шипе коронавируса, то он просто потеряет способность „приклеиваться“ к клеткам человека. Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип. Сколько отмычек к замку не перебирай, но всегда срабатывают только определенные. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека», — заявил Владимир Болибок. При этом, отметил врач-иммунолог, очередная мутация может, наоборот, привести к новой волне заболеваемости. «Ковид выдавал много сюрпризов. Они были связаны с повышенной мутабельностью, потому что он обладает большим белком, при помощи которого и происходит заражение. Мутации там исчерпаны не все. Но вопрос, будет ли еще более контагиозный штамм, потому что он уже и так рекордсмен по контагиозности. Эта инфекция по заразности обошла всех, включая самую контагиозную корь. Если будет мутация в сторону еще большей контагиозности, тогда будет „сюрприз“ в виде очередной вспышки», — рассуждает собеседник агентства. Однако специалист уже не ожидает новой опасной атаки со стороны коронавируса. «Практически все население Земли познакомилось с коронавирусом. Если принять во внимание неофициально переболевших, уже наверное 95% было в контакте. У людей образовался клеточный иммунитет, а это стойкая иммунная защита на 5-6 лет минимум», — заключил доктор Болибок. Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал URA.RU, почему штамм коронавируса «Омикрон» так часто мутирует. По его словам, этот подвид отличается от исходной инфекции в сторону заразности, поэтому обладает большим количеством мутаций. При этом гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о скором приближении конца пандемии коронавируса.