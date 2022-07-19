Профессор Альтштейн объяснил, почему «Омикрон» часто мутирует

19 июля 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

«Омикрон» сильно изменился от исходной коронавирусной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Омикрон» сильно отличается от исходной инфекции в сторону заразности, поэтому обладает большим количеством сублиний (мутаций). Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «„Альфа“, „Бета“, „Гамма“, „Дельта“, которые у нас были, это все варианты исходного вируса SARS-CoV-2. Затем возник вариант „Омикрон“. Он сильно отличается от других. Он оказался очень заразным и дал нам заболеваемость зимой порядка нескольких миллионов человек в день. Потом этот пик упал и пошли варианты „Омикрона“», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается недавно обнаруженного «Кентавра», то профессор не считает его опасной версией «Омикрона». «BA.2 довольно заразный вариант был. И BA.5, и „Кентавр“ по заразности слабее, чем BA.1, потому что он дал очень высокие пики во всех странах. BA.2 тоже дал приличный пик, а четвертый, пятый и этот „Кентавр“ дают небольшие подъемы, но не летальности. Он сильнее размножается, поэтому и пошли варианты. Сам исходный вирус слабеет, а его варианты продолжают путь», — уточнил вирусолог. Сублиния «Омикрона» BA.2.75 «Кентавр» была обнаружена в мае 2020 года в Индии. На данный момент подвариант распространился на десятки стран. 19 июля он был выделен в России. По данным Роспотребнадзора, в Москве зарегистрировали сразу пять случаев заражения подвидом омикрон-штамма «Кентавр». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Штамм коронавируса «Омикрон» сильно отличается от исходной инфекции в сторону заразности, поэтому обладает большим количеством сублиний (мутаций). Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «„Альфа“, „Бета“, „Гамма“, „Дельта“, которые у нас были, это все варианты исходного вируса SARS-CoV-2. Затем возник вариант „Омикрон“. Он сильно отличается от других. Он оказался очень заразным и дал нам заболеваемость зимой порядка нескольких миллионов человек в день. Потом этот пик упал и пошли варианты „Омикрона“», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается недавно обнаруженного «Кентавра», то профессор не считает его опасной версией «Омикрона». «BA.2 довольно заразный вариант был. И BA.5, и „Кентавр“ по заразности слабее, чем BA.1, потому что он дал очень высокие пики во всех странах. BA.2 тоже дал приличный пик, а четвертый, пятый и этот „Кентавр“ дают небольшие подъемы, но не летальности. Он сильнее размножается, поэтому и пошли варианты. Сам исходный вирус слабеет, а его варианты продолжают путь», — уточнил вирусолог. Сублиния «Омикрона» BA.2.75 «Кентавр» была обнаружена в мае 2020 года в Индии. На данный момент подвариант распространился на десятки стран. 19 июля он был выделен в России. По данным Роспотребнадзора, в Москве зарегистрировали сразу пять случаев заражения подвидом омикрон-штамма «Кентавр».