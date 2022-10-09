Несколько десятков мобилизованных пермяков вернутся домой

Мобилизованных пермяков вернут домой по решению врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Несколько десятков мобилизованных жителей Пермского края вернутся из учебных центров домой по решению врачей. Об этом сообщается в telegram-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой», — пишет губернатор в Telegram. Об этом и о положении мобилизованных пермяков в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях главе региона доложил краевой министр безопасности Виктор Батмазов.

Глава ведомства также рассказал о работе пунктах размещения волонтеров, которые спрашивают служащих об обстановке и о том, какая помощь им нужна. В скором времени минтербез подготовит список необходимых для мобилизованных вещей. Ранее Батмазов посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где расположили резервистов из Пермского края. О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Махонин заявил, что мобилизация в пермском регионе завершена.