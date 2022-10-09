09 октября 2022

Несколько десятков мобилизованных пермяков вернутся домой

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Мобилизованных пермяков вернут домой по решению врачей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Несколько десятков мобилизованных жителей Пермского края вернутся из учебных центров домой по решению врачей. Об этом сообщается в telegram-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой», — пишет губернатор в Telegram. Об этом и о положении мобилизованных пермяков в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях главе региона доложил краевой министр безопасности Виктор Батмазов.

Глава ведомства также рассказал о работе пунктах размещения волонтеров, которые спрашивают служащих об обстановке и о том, какая помощь им нужна. В скором времени минтербез подготовит список необходимых для мобилизованных вещей. Ранее Батмазов посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где расположили резервистов из Пермского края. О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Махонин заявил, что мобилизация в пермском регионе завершена.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Несколько десятков мобилизованных жителей Пермского края вернутся из учебных центров домой по решению врачей. Об этом сообщается в telegram-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой», — пишет губернатор в Telegram. Об этом и о положении мобилизованных пермяков в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях главе региона доложил краевой министр безопасности Виктор Батмазов. Глава ведомства также рассказал о работе пунктах размещения волонтеров, которые спрашивают служащих об обстановке и о том, какая помощь им нужна. В скором времени минтербез подготовит список необходимых для мобилизованных вещей. Ранее Батмазов посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где расположили резервистов из Пермского края. О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Махонин заявил, что мобилизация в пермском регионе завершена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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