Сына челябинского судьи задержали с наркотиками

На Арсения Губка завели уголовное дело Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сына судьи Центрального районного суда Челябинска Натальи Губка Арсения задержали за приобретение и хранение наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ в отношении Губка Арсения. Ему 20 лет, он является сыном судьи Центрального райсуда Губка Натальи. В Центральном суде она работает с 2018 года», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией по данному делу. В пресс-службе суда также не смогли прокомментировать случившееся.