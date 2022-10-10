10 октября 2022

Сына челябинского судьи задержали с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Еремеева Дмитрия. Тюмень, уголовный кодекс
На Арсения Губка завели уголовное дело Фото:

Сына судьи Центрального районного суда Челябинска Натальи Губка Арсения задержали за приобретение и хранение наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ в отношении Губка Арсения. Ему 20 лет, он является сыном судьи Центрального райсуда Губка Натальи. В Центральном суде она работает с 2018 года», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией по данному делу. В пресс-службе суда также не смогли прокомментировать случившееся.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Сына судьи Центрального районного суда Челябинска Натальи Губка Арсения задержали за приобретение и хранение наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ в отношении Губка Арсения. Ему 20 лет, он является сыном судьи Центрального райсуда Губка Натальи. В Центральном суде она работает с 2018 года», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией по данному делу. В пресс-службе суда также не смогли прокомментировать случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...