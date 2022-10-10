Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подарила икону ямальским мобилизованным. Фото

10 октября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Мобилизованные в ЯНАО проходят обучение в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подарила икону мобилизованным ямальцам, которые находятся в учебном центре в Тюмени. Об этом она сообщили в своем telegram-канале. «В выходные встретилась с мобилизованными Ямала. Каждому хочется сказать как можно больше теплых слов, поддержать, вселить веру в будущее. Подарила им икону, которая была со мной во время сентябрьской поездки в ЛНР. Пусть Пресвятая Богородица хранит этих мужественных людей, ведь дома их ждут родные и близкие. А мы с ребятами договорились, что, когда они вернутся, мы обязательно встретимся и возвратят мне икону», — написала депутат. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Фото: telegram-канал Ольги Швецовой

Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подарила икону мобилизованным ямальцам, которые находятся в учебном центре в Тюмени. Об этом она сообщили в своем telegram-канале. «В выходные встретилась с мобилизованными Ямала. Каждому хочется сказать как можно больше теплых слов, поддержать, вселить веру в будущее. Подарила им икону, которая была со мной во время сентябрьской поездки в ЛНР. Пусть Пресвятая Богородица хранит этих мужественных людей, ведь дома их ждут родные и близкие. А мы с ребятами договорились, что, когда они вернутся, мы обязательно встретимся и возвратят мне икону», — написала депутат. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.