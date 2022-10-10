Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подарила икону ямальским мобилизованным. Фото

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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, оружие, резервисты
Мобилизованные в ЯНАО проходят обучение в Тюмени Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подарила икону мобилизованным ямальцам, которые находятся в учебном центре в Тюмени. Об этом она сообщили в своем telegram-канале.

«В выходные встретилась с мобилизованными Ямала. Каждому хочется сказать как можно больше теплых слов, поддержать, вселить веру в будущее. Подарила им икону, которая была со мной во время сентябрьской поездки в ЛНР. Пусть Пресвятая Богородица хранит этих мужественных людей, ведь дома их ждут родные и близкие. А мы с ребятами договорились, что, когда они вернутся, мы обязательно встретимся и возвратят мне икону», — написала депутат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.

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Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подарила икону мобилизованным ямальцам, которые находятся в учебном центре в Тюмени. Об этом она сообщили в своем telegram-канале. «В выходные встретилась с мобилизованными Ямала. Каждому хочется сказать как можно больше теплых слов, поддержать, вселить веру в будущее. Подарила им икону, которая была со мной во время сентябрьской поездки в ЛНР. Пусть Пресвятая Богородица хранит этих мужественных людей, ведь дома их ждут родные и близкие. А мы с ребятами договорились, что, когда они вернутся, мы обязательно встретимся и возвратят мне икону», — написала депутат. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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