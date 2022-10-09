Семьям мобилизованных пермяков будут оказывать адресную помощь

Семьям будет оказываться помощь через глав местных администраций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Женам и детям мобилизованных пермяков будут оказывать прямую адресную помощь в случае необходимости. Об этом министр безопасности Пермского края Виктор Батмазов сообщил губернатору Дмитрию Махонину. Запись разговора опубликована в telegram-канале главы региона.

«Со мной работал штаб „Мы Вместе“ региональный, и они тоже опрашивали военнослужащих, у кого наиболее критичное состояние дома. Жена там, надо помочь с детьми с устройством, дом, крыша. Все это было записано для оказания точечной адресной помощи», — рассказал Батмазов. Помощь будет оказываться через глав администраций.

Также министр доложил о ситуации с мобилизованными пермяками в учебных центрах. Несколько десятков из них скоро отправят домой. Ранее глава ведомства посещал с целью проверки условий содержания пермских резервистов учебные центры в Елани и Тюмени. О проведении частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. Махонин заявлял, что в крае мобилизационные предприятия завершены полностью.