Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков, которые сейчас проходят боевое слаживание в учебном центре в Тюмени. В своем telegram-канале он рассказал, что резервисты размещены в новом комплексе для офицеров, а также в казармах.
«Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов съездил по моему поручению в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и проверил условия размещения парней. Наших резервистов разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах», — отметил губернатор.
По его словам, подготовку в Тюмени проходят около 2000 пермяков. Проблем с питанием и обмундированием нет. Глава региона пообещал в понедельник, 10 октября, лично встретиться с Виктором Батмазовым и обсудить его поездки в Елань и Тюмень.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил поставленные задачи по отправке резервистов. Пермяки сейчас проходят боевое слаживание в учебных центрах в Тюмени и Елани. Ранее несколько жителей края пожаловались на условия размещения в Елани. Махонин поручил Виктору Батмазову съездить туда с проверкой. Глава минтербеза пообщался с жителем Березников, который записал видео, ставшее поводом для проверки. Позже глава региона попросил Батмазова съездить в Тюмень. Министр отчитался, что помог решить проблемы мобилизованного осинца.
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