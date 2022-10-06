Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков в Тюмени. Видео

07 октября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Жалоб у пермяков нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков, которые сейчас проходят боевое слаживание в учебном центре в Тюмени. В своем telegram-канале он рассказал, что резервисты размещены в новом комплексе для офицеров, а также в казармах. «Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов съездил по моему поручению в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и проверил условия размещения парней. Наших резервистов разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах», — отметил губернатор. По его словам, подготовку в Тюмени проходят около 2000 пермяков. Проблем с питанием и обмундированием нет. Глава региона пообещал в понедельник, 10 октября, лично встретиться с Виктором Батмазовым и обсудить его поездки в Елань и Тюмень. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил поставленные задачи по отправке резервистов. Пермяки сейчас проходят боевое слаживание в учебных центрах в Тюмени и Елани. Ранее несколько жителей края пожаловались на условия размещения в Елани. Махонин поручил Виктору Батмазову съездить туда с проверкой. Глава минтербеза пообщался с жителем Березников, который записал видео, ставшее поводом для проверки. Позже глава региона попросил Батмазова съездить в Тюмень. Министр отчитался, что помог решить проблемы мобилизованного осинца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков, которые сейчас проходят боевое слаживание в учебном центре в Тюмени. В своем telegram-канале он рассказал, что резервисты размещены в новом комплексе для офицеров, а также в казармах. «Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов съездил по моему поручению в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и проверил условия размещения парней. Наших резервистов разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах», — отметил губернатор. По его словам, подготовку в Тюмени проходят около 2000 пермяков. Проблем с питанием и обмундированием нет. Глава региона пообещал в понедельник, 10 октября, лично встретиться с Виктором Батмазовым и обсудить его поездки в Елань и Тюмень. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил поставленные задачи по отправке резервистов. Пермяки сейчас проходят боевое слаживание в учебных центрах в Тюмени и Елани. Ранее несколько жителей края пожаловались на условия размещения в Елани. Махонин поручил Виктору Батмазову съездить туда с проверкой. Глава минтербеза пообщался с жителем Березников, который записал видео, ставшее поводом для проверки. Позже глава региона попросил Батмазова съездить в Тюмень. Министр отчитался, что помог решить проблемы мобилизованного осинца.