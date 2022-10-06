06 октября 2022

Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков в Тюмени. Видео

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Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков, которые сейчас проходят боевое слаживание в учебном центре в Тюмени. В своем telegram-канале он рассказал, что резервисты размещены в новом комплексе для офицеров, а также в казармах.

«Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов съездил по моему поручению в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и проверил условия размещения парней. Наших резервистов разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах», — отметил губернатор.

По его словам, подготовку в Тюмени проходят около 2000 пермяков. Проблем с питанием и обмундированием нет. Глава региона пообещал в понедельник, 10 октября, лично встретиться с Виктором Батмазовым и обсудить его поездки в Елань и Тюмень.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил поставленные задачи по отправке резервистов. Пермяки сейчас проходят боевое слаживание в учебных центрах в Тюмени и Елани. Ранее несколько жителей края пожаловались на условия размещения в Елани. Махонин поручил Виктору Батмазову съездить туда с проверкой. Глава минтербеза пообщался с жителем Березников, который записал видео, ставшее поводом для проверки. Позже глава региона попросил Батмазова съездить в Тюмень. Министр отчитался, что помог решить проблемы мобилизованного осинца.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался об условиях пребывания мобилизованных пермяков, которые сейчас проходят боевое слаживание в учебном центре в Тюмени. В своем telegram-канале он рассказал, что резервисты размещены в новом комплексе для офицеров, а также в казармах. «Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов съездил по моему поручению в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и проверил условия размещения парней. Наших резервистов разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах», — отметил губернатор. По его словам, подготовку в Тюмени проходят около 2000 пермяков. Проблем с питанием и обмундированием нет. Глава региона пообещал в понедельник, 10 октября, лично встретиться с Виктором Батмазовым и обсудить его поездки в Елань и Тюмень. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил поставленные задачи по отправке резервистов. Пермяки сейчас проходят боевое слаживание в учебных центрах в Тюмени и Елани. Ранее несколько жителей края пожаловались на условия размещения в Елани. Махонин поручил Виктору Батмазову съездить туда с проверкой. Глава минтербеза пообщался с жителем Березников, который записал видео, ставшее поводом для проверки. Позже глава региона попросил Батмазова съездить в Тюмень. Министр отчитался, что помог решить проблемы мобилизованного осинца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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