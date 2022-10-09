Судебные приставы заморозили долги более 300 мобилизованных курганцев

Курганские приставы приостановили взыскание долгов с мобилизованных по их заявлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Мобилизованные курганцы, у которых есть неоплаченные долги, могут написать заявление в управление ФССП о приостановке исполнительного производства. Этой возможностью воспользовались более 300 отправленных в военные части жителей региона. О процедуре и уже имеющихся прецедентах рассказали URA.RU в пресс-службе курганского управления.

«Исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях», — проинформировали в управлении службы приставов. Это же касается и мобилизованных граждан. По состоянию на 10 октября 2022 г. такой возможностью воспользовались 311 жителей Курганской области.

Подать заявление можно на Госуслугах либо через сотрудников военкомата. Родственники мобилизованных могут сделать это за убывших в части курганцев без каких-либо исполнительных документов, обратившись в местные подразделения службы судебных приставов.

Как рассказали в курганском УФССП, удовлетворены все обращения заявителей. Приостановлено 797 исполнительных производств.

Ранее URA.RU сообщало, что управление соцзащиты составило список нужд семей курганских мобилизованных. Решать их предлагают через органы местного самоуправления.