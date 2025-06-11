В туалете разлили краску
В городе Далматово Курганской области две школьницы залили черной краской общественный туалет. Об этом рассказали представители мэрии округа.
«Подростки совершили акт вандализма, облив стены, пол и сантехнику общественного туалета, расположенного на смотровой площадке, черной краской. Их личности уже установлены», — сообщается в паблике «Далматово Online» во «Вконтакте» со ссылкой на администрацию города.
Уточняется, что власти оценивают материальный ущерб. Школьницы и их родители понесут ответственность за вандализм, отметили в мэрии.
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