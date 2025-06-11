Юные вандалы испортили общественный туалет в Далматово. Фото

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В туалете разлили краску
В туалете разлили краску Фото:

В городе Далматово Курганской области две школьницы залили черной краской общественный туалет. Об этом рассказали представители мэрии округа.

«Подростки совершили акт вандализма, облив стены, пол и сантехнику общественного туалета, расположенного на смотровой площадке, черной краской. Их личности уже установлены», — сообщается в паблике «Далматово Online» во «Вконтакте» со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что власти оценивают материальный ущерб. Школьницы и их родители понесут ответственность за вандализм, отметили в мэрии. 

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В городе Далматово Курганской области две школьницы залили черной краской общественный туалет. Об этом рассказали представители мэрии округа. «Подростки совершили акт вандализма, облив стены, пол и сантехнику общественного туалета, расположенного на смотровой площадке, черной краской. Их личности уже установлены», — сообщается в паблике «Далматово Online» во «Вконтакте» со ссылкой на администрацию города. Уточняется, что власти оценивают материальный ущерб. Школьницы и их родители понесут ответственность за вандализм, отметили в мэрии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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