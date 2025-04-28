В этом году курганцы и гости региона могут выбрать разнообразные варианты отдыха на майские праздники — от комфортных глэмпингов и уютных деревянных домиков до санаториев с лечением и уникальных баз отдыха с животными. URA.RU подготовило подробный обзор цен и условий проживания в популярных местах отдыха Курганской области.
Комфорт и природа рядом с городом
Глэмпинг «Остров» — одна из самых востребованных баз отдыха у Голубых озер в Кургане. Здесь можно арендовать благоустроенные домики с электричеством, кроватью, горячим душем, туалетом и холодильником. Стоимость проживания начинается от 3 500 рублей за малый домик и от 5 500 рублей за более просторный вариант. Для любителей активного отдыха доступны пляж с оборудованием, футбол, волейбол, бадминтон, а также гриль-домик и баня на дровах (8 человек, дополнительные гости — 200 рублей). Зимой открыты лесные тропинки и горки для тюбингов.
Глэмпинг «Воздух леса» расположен в сосновом бору на берегу реки Ик. Здесь можно остановиться в сафари-тентах или пати-тенте для мероприятий. Цены варьируются от 3 000 до 9 000 рублей в будни и от 4 000 до 10 000 рублей в выходные. Туалет и душ в домиках отсутствуют, но можно установить палатку рядом за дополнительную плату.
Этно-глэмпинг «Место под Солнцем» предлагает аренду юрт на берегу озер Горькое и Узково по цене 4 000 — 8 000 рублей за сутки с человека. В юртах есть террасы, очаги и мангальные зоны, а за отдельную плату можно воспользоваться баней и банным чаном.
Санатории и базы отдыха
Санаторий «Лесники» находится в сосновом бору в поселке Усть-Утяк. Размещение — в деревянных домиках с собственной территорией, мангальной зоной, детской площадкой и сезонным бассейном. В стоимость включены полотенца, туалетные принадлежности, открытый бассейн, мероприятия для взрослых и детей, бутилированная вода. Цены на проживание начинаются примерно от 2 000 рублей в сутки, точные расценки зависят от сезона и условий.
База отдыха «Страусиная ферма» — уникальное место для семейного отдыха с возможностью пообщаться с экзотическими животными: страусами, верблюдами, павлинами, оленями и другими. Здесь можно арендовать домик и кормить животных, что особенно нравится детям. Стоимость проживания варьируется в зависимости от домика и сезона, средняя цена — от 2 000 рублей за сутки.
Домики и коттеджи для компаний
На территории поселка Рощино доступны коттеджи с сауной, банкетным залом и кухней для проведения свадеб, корпоративов и семейных праздников. Цены на аренду коттеджей зависят от дня недели и количества гостей: от 6 000 рублей в будни за небольшой коттедж на два человека до 15 000 рублей в выходные и праздничные дни за большой коттедж на 15 человек. Также можно арендовать баню, мангальную зону и отдельные залы по часам.
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