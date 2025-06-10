Цены на бензин в Курганской области продолжают расти
В Курганской области с декабря 2024 года по апрель 2025 подорожал бензин и подешевело газовое моторное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Свердловкстата.
В Курганской области подорожал бензин и подешевел газ
«Дизельное топливо и бензин в Курганской области подорожали на 2,6%. Газовое моторное топливо подешевело на 27,5%», — следует из инфографика.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в первые недели 2025 года выросли цены на бензин и топливо. Тогда дизельное топливо стоило 68,29 рубля за литр.
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