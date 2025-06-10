10 июня 2025

В Курганской области подорожал бензин и подешевел газ. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на бензин в Курганской области продолжают расти
Цены на бензин в Курганской области продолжают расти Фото:

В Курганской области с декабря 2024 года по апрель 2025 подорожал бензин и подешевело газовое моторное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Свердловкстата.

В Курганской области подорожал бензин и подешевел газ
В Курганской области подорожал бензин и подешевел газ
Фото:

«Дизельное топливо и бензин в Курганской области подорожали на 2,6%. Газовое моторное топливо подешевело на 27,5%», — следует из инфографика. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в первые недели 2025 года выросли цены на бензин и топливо. Тогда дизельное топливо стоило 68,29 рубля за литр.

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В Курганской области с декабря 2024 года по апрель 2025 подорожал бензин и подешевело газовое моторное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Свердловкстата. «Дизельное топливо и бензин в Курганской области подорожали на 2,6%. Газовое моторное топливо подешевело на 27,5%», — следует из инфографика.  Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в первые недели 2025 года выросли цены на бензин и топливо. Тогда дизельное топливо стоило 68,29 рубля за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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