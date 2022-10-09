09 октября 2022

Челябинец выбросил подругу жены из окна десятиэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Женщину выкинули из окна во время пьяной ссоры Фото:

Житель Челябинска выбросил из окна десятиэтажного дома подругу своей жены во время пьяной ссоры. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по области.

«Утром 8 октября бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из окна дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала женщина. Она скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в квартире. При проверке выяснилось, что им является ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1987 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцам 38-летняя челябинка пояснила, что была в гостях вместе с мужем и подругой у их общей знакомой. Во время распития спиртного возник словесный конфликт, в ходе которого ее супруг выбросил подругу в окно, а хозяйке квартиры нанес телесные повреждения и прокусил ухо.

Хозяйка квартиры была госпитализирована в лечебное учреждение. Сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Житель Челябинска выбросил из окна десятиэтажного дома подругу своей жены во время пьяной ссоры. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по области. «Утром 8 октября бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из окна дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала женщина. Она скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в квартире. При проверке выяснилось, что им является ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1987 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Росгвардейцам 38-летняя челябинка пояснила, что была в гостях вместе с мужем и подругой у их общей знакомой. Во время распития спиртного возник словесный конфликт, в ходе которого ее супруг выбросил подругу в окно, а хозяйке квартиры нанес телесные повреждения и прокусил ухо. Хозяйка квартиры была госпитализирована в лечебное учреждение. Сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по области по факту убийства возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...