Челябинец выбросил подругу жены из окна десятиэтажки

Женщину выкинули из окна во время пьяной ссоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска выбросил из окна десятиэтажного дома подругу своей жены во время пьяной ссоры. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по области.

«Утром 8 октября бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что из окна дома № 17 по улице Салавата Юлаева выпала женщина. Она скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в квартире. При проверке выяснилось, что им является ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1987 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцам 38-летняя челябинка пояснила, что была в гостях вместе с мужем и подругой у их общей знакомой. Во время распития спиртного возник словесный конфликт, в ходе которого ее супруг выбросил подругу в окно, а хозяйке квартиры нанес телесные повреждения и прокусил ухо.

Хозяйка квартиры была госпитализирована в лечебное учреждение. Сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по области по факту убийства возбуждено уголовное дело.