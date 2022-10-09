09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В ХМАО студентов и пенсионеров начнут готовить на замену мобилизованным жителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Мобилизованных нефтяников заменят студенты, пенсионеры и чиновники Фото:

Центры занятости в городах ХМАО будут готовить замену мобилизованным сотрудникам нефтяных и других промышленных компаний. Первый вице-губернатор Югры Алексей Охлопков на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации сообщил, что для студентов и выпускников учебных заведений будут организованы кратковременные курсы по обучению необходимым профессиям, а пенсионеров, женщин и чиновников внесут в резерв.

«Восполнение трудовых ресурсов планируется за счет краткосрочного обучения граждан по требуемым потребностям и специальностям, обучению студентов и выпускников смежным специальностям и перераспределению трудовых ресурсов между организациями региона. В резерв войдут категории, не подлежащие мобилизации: граждане пенсионного и предпенсионного возраста, женщины и, по необходимости, государственные и муниципальные служащие», — сообщил Охлопков в ходе прямой трансляции штаба.

В округе утверждены чек-листы по восполнению трудовых ресурсов. В регионе предстоит заменить 163 мобилизованных работника на промышленных предприятиях в Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Радужном, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе.

Ранее URA.RU сообщало о компенсации затрат работодателей, которые найдут временную замену мобилизованным сотрудникам. По данным департамента труда и занятости ХМАО, сумма выплат будет составлять порядка 30 тысяч рублей.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Центры занятости в городах ХМАО будут готовить замену мобилизованным сотрудникам нефтяных и других промышленных компаний. Первый вице-губернатор Югры Алексей Охлопков на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации сообщил, что для студентов и выпускников учебных заведений будут организованы кратковременные курсы по обучению необходимым профессиям, а пенсионеров, женщин и чиновников внесут в резерв. «Восполнение трудовых ресурсов планируется за счет краткосрочного обучения граждан по требуемым потребностям и специальностям, обучению студентов и выпускников смежным специальностям и перераспределению трудовых ресурсов между организациями региона. В резерв войдут категории, не подлежащие мобилизации: граждане пенсионного и предпенсионного возраста, женщины и, по необходимости, государственные и муниципальные служащие», — сообщил Охлопков в ходе прямой трансляции штаба. В округе утверждены чек-листы по восполнению трудовых ресурсов. В регионе предстоит заменить 163 мобилизованных работника на промышленных предприятиях в Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Радужном, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. Ранее URA.RU сообщало о компенсации затрат работодателей, которые найдут временную замену мобилизованным сотрудникам. По данным департамента труда и занятости ХМАО, сумма выплат будет составлять порядка 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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