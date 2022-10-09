В ХМАО студентов и пенсионеров начнут готовить на замену мобилизованным жителям

10 октября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Мобилизованных нефтяников заменят студенты, пенсионеры и чиновники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центры занятости в городах ХМАО будут готовить замену мобилизованным сотрудникам нефтяных и других промышленных компаний. Первый вице-губернатор Югры Алексей Охлопков на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации сообщил, что для студентов и выпускников учебных заведений будут организованы кратковременные курсы по обучению необходимым профессиям, а пенсионеров, женщин и чиновников внесут в резерв. «Восполнение трудовых ресурсов планируется за счет краткосрочного обучения граждан по требуемым потребностям и специальностям, обучению студентов и выпускников смежным специальностям и перераспределению трудовых ресурсов между организациями региона. В резерв войдут категории, не подлежащие мобилизации: граждане пенсионного и предпенсионного возраста, женщины и, по необходимости, государственные и муниципальные служащие», — сообщил Охлопков в ходе прямой трансляции штаба. В округе утверждены чек-листы по восполнению трудовых ресурсов. В регионе предстоит заменить 163 мобилизованных работника на промышленных предприятиях в Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Радужном, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. Ранее URA.RU сообщало о компенсации затрат работодателей, которые найдут временную замену мобилизованным сотрудникам. По данным департамента труда и занятости ХМАО, сумма выплат будет составлять порядка 30 тысяч рублей.

Центры занятости в городах ХМАО будут готовить замену мобилизованным сотрудникам нефтяных и других промышленных компаний. Первый вице-губернатор Югры Алексей Охлопков на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации сообщил, что для студентов и выпускников учебных заведений будут организованы кратковременные курсы по обучению необходимым профессиям, а пенсионеров, женщин и чиновников внесут в резерв. «Восполнение трудовых ресурсов планируется за счет краткосрочного обучения граждан по требуемым потребностям и специальностям, обучению студентов и выпускников смежным специальностям и перераспределению трудовых ресурсов между организациями региона. В резерв войдут категории, не подлежащие мобилизации: граждане пенсионного и предпенсионного возраста, женщины и, по необходимости, государственные и муниципальные служащие», — сообщил Охлопков в ходе прямой трансляции штаба. В округе утверждены чек-листы по восполнению трудовых ресурсов. В регионе предстоит заменить 163 мобилизованных работника на промышленных предприятиях в Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Радужном, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. Ранее URA.RU сообщало о компенсации затрат работодателей, которые найдут временную замену мобилизованным сотрудникам. По данным департамента труда и занятости ХМАО, сумма выплат будет составлять порядка 30 тысяч рублей.