Работодатели ХМАО получат выплаты на временную замену мобилизованных

Если сотрудника компании из ХМАО мобилизовали, работодатель получит компенсацию расходов на его временную замену Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Работодатели из ХМАО получат до 30 тысяч рублей компенсации расходов по оплате труда работников, временно трудоустроенных на место мобилизованных. В департаменте труда и занятости округа журналисту URA.RU рассказали, что мера поддержки разработана по поручению губернатора Натальи Комаровой.

«Новая региональная мера поддержки бизнеса разработана нашим департаментом по поручению губернатора Натальи Комаровой. Работодатель на период отпуска, который предоставляется мобилизованным, сможет получить субсидию из бюджета округа, чтобы компенсировать затраты по найму сотрудника по срочному трудовому договору. Размер субсидии составляет 15 279 рублей, но со всеми надбавками и северным коэффициентом в итоге получается сумма больше, порядка 30 тысяч рублей», — прокомментировали в департаменте труда.

Воспользоваться мерой поддержки смогут все работодатели, независимо от формы собственности юридического лица, а также независимо от того, подпал сотрудник под мобилизацию или ушел на фронт добровольцем. За мобилизованным сотрудником резервируется рабочее место, и, если работодатель примет решение подыскать временную замену, может обратиться за субсидией.

«На практике далеко не все работодатели решают воспользоваться этой мерой поддержки: некоторые крупные нефтяные компании, например, заявили, что обойдутся без компенсации. Некоторые предприятия просто не берут замену ушедшему на фронт сотруднику, а его обязанности делят между оставшимися работниками. Актуальнее всего эти выплаты для небольших предприятий, у которых мобилизованными оказываются ценные специалисты, профиль которых не подходит для предоставления брони», — уточнили в департаменте.

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Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР