20 челябинцев вернули домой из воинских частей

Юлия Сударенко работает над случаям неправомерной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В течение нескольких недель из воинских частей вернули 20 жителей Челябинской области, неправомерно призванных в рамках частичной мобилизации. Также 10 повесток были аннулированы, сообщает пресс-служба уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

«За период с 26 сентября по 9 октября были восстановлены права 30 граждан. В 10 случаях были аннулированы повестки, 20 граждан возвращены из воинских частей», — сообщили URA.RU в пресс-служба омбудсмена.

Там отметили, что в настоящее время количество обращений на горячую линию уполномоченной снижается. Вектор обращений постепенно смещается к разъяснению текущих мер социальной поддержки мобилизованных.

Сударенко отдельно отметила работу гражданских прокуроров, военных прокуроров и военного комиссара Челябинской области. Благодаря их слаженной работе удается отработать подобные ситуации.

Ранее при участии челябинского омбудсмена были возвращены домой 16 ошибочно мобилизованных, 7 из них — из военных частей. С момента начала работы «горячей линии» Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по вопросам частичной мобилизации поступило 971 обращение от мобилизованных и их родственников.

Частичная мобилизация продолжается в России с 21 сентября. Планируют призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Все они должны подходить по критериям, обозначенным в указе президента.