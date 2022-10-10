Красный Крест приостанавливает работу на Украине

Красный Крест приостанавливает свою работу на Украине по соображениям безопасности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории Украины из-за спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь организации.
«Международный комитет Красного Креста приостанавливает операции на Украине по соображениям безопасности», — заявил пресс-секретарь Красного Креста. Слова пресс-секретаря организации передает Reuters.
Международный комитет Красного Креста — независимая и нейтральная организация, обладающая мандатом предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Она специализируется на помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия. А также распространяет знания о законах, защищающих жертв войны.
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