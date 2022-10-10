Красный Крест приостанавливает работу на Украине

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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, гуманитарка, вещи для пострадавших, российский красный крест, помощь беженцам
Красный Крест приостанавливает свою работу на Украине по соображениям безопасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории Украины из-за спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь организации.

«Международный комитет Красного Креста приостанавливает операции на Украине по соображениям безопасности», — заявил пресс-секретарь Красного Креста. Слова пресс-секретаря организации передает Reuters.

Международный комитет Красного Креста — независимая и нейтральная организация, обладающая мандатом предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Она специализируется на помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия. А также распространяет знания о законах, защищающих жертв войны.

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Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории Украины из-за спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь организации. «Международный комитет Красного Креста приостанавливает операции на Украине по соображениям безопасности», — заявил пресс-секретарь Красного Креста. Слова пресс-секретаря организации передает Reuters. Международный комитет Красного Креста — независимая и нейтральная организация, обладающая мандатом предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Она специализируется на помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия. А также распространяет знания о законах, защищающих жертв войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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