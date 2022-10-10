Красный Крест приостанавливает работу на Украине 10 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 + Красный Крест приостанавливает свою работу на Украине по соображениям безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории Украины из-за спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь организации. «Международный комитет Красного Креста приостанавливает операции на Украине по соображениям безопасности», — заявил пресс-секретарь Красного Креста. Слова пресс-секретаря организации передает Reuters. Международный комитет Красного Креста — независимая и нейтральная организация, обладающая мандатом предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Она специализируется на помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия. А также распространяет знания о законах, защищающих жертв войны. Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории Украины из-за спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь организации. «Международный комитет Красного Креста приостанавливает операции на Украине по соображениям безопасности», — заявил пресс-секретарь Красного Креста. Слова пресс-секретаря организации передает Reuters. Международный комитет Красного Креста — независимая и нейтральная организация, обладающая мандатом предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Она специализируется на помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия. А также распространяет знания о законах, защищающих жертв войны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям